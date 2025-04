Tallinna-Tartu liinil ei hakka uued rongid sõitma ilmselt enne aasta lõppu

Pärast Tallinna-Tartu raudteelõigu elektrifitseerimist ja rekonstrueerimistöid hakkavad liinil sõitma uued elektrirongid, mille kiirus ulatub 160 kilomeetrini tunnis. Elron on võtnud eesmärgiks, et uue rongiga kestaks reis Tallinna Ülemiste jaamast Tartu raudteejaamani pooleteist tundi.

Elron tellis Škodalt 16 uut elektrirongi, millest 11 on pikamaarongid ja viis linnalähirongid.

Linnalähirongis on 262 istekohta ja 18 jalgrattakohta. Pikamaarongis on 236 istekohta, 15 rattakohta, toitlustusala ning nummerdatud istekohad.

Uute kaugmaarongidega plaanitakse reisijaid hakata teenindama Tallinna-Tartu liinil pärast seda, kui taristuomanik Eesti Raudtee on jõudnud kogu Tapa-Tartu raudteelõigu elektrifitseerida. Linnalähirongid saab tuua liinile pärast rongide testimiste lõppu.

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe rääkis ERR-ile, et praegu on Eestisse jõudnud kümme uut rongi – üheksa kaugmaarongi ning üks regionaalrong. Regionaalrong hakkab linnalähiliiklust teenindama, näiteks Tallinna-Aegviidu, Tallinna-Paldiski ja Tallinna-Kloogaranna suundi.

Esimene uus rong jõudis Eestisse möödunud suvel – praegu käib uue rongitüübi katsetamine.

"Kuna liinile tuuakse täiesti uut tüüpi rong, mis varem ei ole sellel taristul olnud, tulevad põhjalikud tüübikatsed. Seal sõidetakse läbi rongiga tuhandeid kilomeetreid, ühe rongiga tehakse keskmiselt 70 erinevat testi ja katset. Seejärel saab rongid ära sertifitseerida, et see konkreetne rongitüüp võib sõita Eesti raudteedel. See protsess on praegu käimas. Praeguseks me oleme päris mahukaid teste ja katseid läbi viinud," ütles Mäe.

Uute kaugmaarongide kasutuselevõtt sõltub taristutööde valmimisajast.

Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juhataja Andrus Alas rääkis, et Aegviidu-Tapa-Tartu lõigu elektrifitseerimistööd peaksid valmima selle aasta lõpuks.

"Tänaseks võib öelda, et selle lõiguga on asjad sealmaal, et suurem osa – vundamendid ja mastid on peaaegu kõik paigas. Jõgeva ja Tartu vahel on mõned sellised alad, kus siis tulenevalt raudtee kapitaalremonditöödest oleks vaja veel neid töid teha," sõnas Alas.

"Tegelikult on asjad sujunud ikkagi päris hästi," lisas ta. "Kontaktvõrgu ehituse vaates oleme üsna lõpusirgel. Seal on küll Jõgeval veel veoalajaam vaja lõpetada, nii et üht-teist on teha, aga kontaktvõrgu vaates peaksime need asjad saama ikkagi selle aasta jooksul valmis."

"Meie praegune plaan on endiselt ikkagi see, et kontaktvõrgu tööd soovime suve lõpuks ära lõpetada. Aga siin võivad olla nüüd mõjud teistest paralleelsetest projektidest, mida raudteel samal ajal tehakse ja praegu nüüd ette ennustada, milline see mõju saab olema, kahjuks ei ole võimalik," ütles Alas.

Kui varasema ajakava järgi pidid Elroni uued rongid liinile minema selle aasta algusest, siis möödunud aastal nihutati nende liinile minek 2025. aasta septembrisse.

"Seda kindlust mina tõesti praegu anda ei saa, et tõepoolest kõik tööd selleks ajaks lõpetatud saavad," kommenteeris Alas võimalust, et uued rongid jõuavad septembris liinile.

Aasta lõpuks on plaanis uuendada ka Tallinna-Aegviidu lõik.

"Tallinnast Aegviiduni tegelikult on ju elektrirong ka varem sõitnud. Lihtsalt sel lõigul on kontaktvõrk nii vana – ta on kusagil 80-ndate alguses kasutusse võetud ja praegu seal käivad päris suured ümberehitused. Me likvideerime selle vana kontaktvõrgu ja selle asemele ehitatakse uus."

Küsimusele, kas Tallinna-Tartu lõik saab aasta lõpuks elektrifitseeritud, vastas Alas: "Tahaks loota, jah. Siin on selliseid asjaolusid, mis ei võimalda praegu väga täpset hinnangut, millal see täpselt valmis saab, kahjuks anda. Soov on ikkagi sellel aastal asjad ära lõpetada."

Juunini sõidavad teisipäeval ja kolmapäeval Tallinna-Tartu liinil asendusbussid

Tapa-Tartu vahelise raudtee elektrifitseerimise ja rekonstrueerimise tõttu sõidutavad kuuel teisipäeval ja kolmapäeval juuni esimese nädalani Tamsalu/Jõgeva ning Tartu vahel reisijaid bussid, teatas Elron. Sõiduplaan muutub seetõttu ka Valga ja Koidula suunal.

Remondipäevad Jõgeva–Tartu vahel on: 22.–23. aprill, 6.–7. mai, 13.–14. mai, 20.–21. mai, 27.–28. mai ja 3.–4. juuni.

Remondireisidel alandab Elron Tallinna-Tartu liinil tavaklassi täispileti hinda, mis hakkab veebist ostes maksma üheksa eurot, sooduspilet hakkab maksma seitse eurot. Praegu maksab pilet veebist ostes 13.50 kuni 15.90 eurot, teatas Elron.

Ka möödunud aastal sõitsid remonditööde tõttu Tallinna-Tartu rongiliini lõikudel asendusbussid.

Remonditööde tõttu vähenes reisijate arv lõuna suunal 16 protsenti.

"Tapa-Tartu vahelise raudtee rekonstrueerimise ja elektrifitseerimistöödel on eelmise aasta näitel märkimisväärne mõju. Kui tervikuna 2024. aastal rongireisijate arv Eestis kasvas (näiteks läänesuunal 11 protsenti), siis lõunasuunal vähenes 16 protsenti," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe, kuid rõhutas, et tegemist on trassil aastakümnete mahukaimate töödega, et saaks tuua liinile uued elektrirongid, mis teevad reisi mugavamaks ja kiiremaks.

Tapa-Narva liinil peaksid elektrifitseerimistööd valmima 2027. aasta keskpaigaks

Ka Tapa-Narva liinil käivad ehitustööd lõigu elektrifitseerimiseks.

"Aasta alguses sõlmisime lepingu, siis hakkame lõikude kaupa projekteerima uut kontaktvõrku. Esimesed vundamendid on paika pandud. Seal on plaan kontaktvõrgu töödega valmis saada 2027. aasta keskpaigaks. Praegu ei ole põhjust arvata, et seda tähtaega me ei täidaks, asjad sujuvad suhteliselt hästi, ehitaja ehitab kiiresti," rääkis Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juhataja Andrus Alas.

Kui algul pidi elektrifitseerimine toimuma ka Tartust Valga ja Koidula poole minevatel liinidel, siis kallinenud hindade tõttu jäi plaan soiku.

"Kui me kogu elektrifitseerimise projekti hakkasime 2018. aastal juba ette valmistama, siis nägi see üldine plaan ka Valga ja Koidula suundade elektrifitseerimist ette. Aga ühel hetkel pidime plaane muutma, kuna erinevad sündmused – nii Ukraina sõda ja muud asjaolud – on muutnud nii palju sisendhindu. Koos riigiga sai vastu võetud otsus jagada kogu see elektrifitseerimine kahte etappi," ütles Alas.

"Esimene etapp – sellega me praegu toimetame. Esimese etapi peale on meil rahastus olemas ehk Narva ja Tartu suund. Esimesest etapist kahjuks jäid Valga ja Koidula suunad välja."

Alas rääkis, et riik on teinud Eesti Raudteele ettepaneku kasutada Valga ja Koidula suunal muid tehnoloogiaid, näiteks akuronge. "Aga seda tuleb kindlasti öelda, et seal ei ole täna veel väga konkreetseid otsuseid tehtud. Võib-olla on vara seda rääkida, mis see lõplik lahendus sinnapoole saab olema. Praeguses elektrifitseerimise etapis neid suundi sees ei ole."

Tallinnast Tartu ja Tapalt Narva suunas raudteelõikude elektrifitseerimine läheb maksma ligi 300 miljonit eurot. Projekti maksumusest 85 protsenti rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest ja 15 protsenti Eesti riigi eelarvest.

Projektiga suureneb elektrifitseeritud raudteetaristu maht 237 kilomeetrilt enam kui 700 kilomeetrini.

Raudtee elektrifitseerimine on seotud Euroopa Liidu seatud kliimaeesmärkidega.

Reisirongioperaator Elron investeerib rongipargi suurendamisse aastatel 2024–2026 kokku 146,8 miljonit eurot. Uute rongide ostu Elronile rahastatakse CO2 vahenditest ja Euroopa Liidu moderniseerimisfondist.

Rongid ehitatakse valmis Tšehhis asuvas Ostrava tehases, misjärel transporditakse rongid mööda maanteed veokitel Riiga, kus lisatakse rongi keredele alusvankrid ja rongid viimistletakse.