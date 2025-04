EL trahvis USA tehnoloogiahiiglasi 700 miljoni euroga

Komisjon leidis, et Apple takistas arendajatel klientide suunamist teiste rakendustepoodide poole, andes nii eelise enda App Store'ile.

Facebooki ja Instagrami emafirmat Metat trahviti 200 miljoni euroga niiöelda maksa või nõustu süsteemi eest. Selle süsteemi kohaselt peavad EL-i kasutajad maksma raha, et pääseda ligi Facebooki ja Instagrami reklaamivabadele versioonidele.

DMA jõustus 2024. aastal ning sellega kehtestati karmimad reeglid USA digihiidudele. Uued reeglid sunnivad tehnoloogiahiiglasi arvestama rohkem Euroopa konkurentsi- ja muude tarbijakaitsereeglitega.

Komisjon teatas, et viimased otsused tehti pärast Apple'i ja Metaga peetud ulatuslikku dialoogi, mis võimaldas ettevõtetel esitada oma üksikasjalikud seisukohad.

"Ettevõtete ja tarbijate vaba valiku võimaldamine on digiturgude määruse üks olulisemaid sätteid. Kodanikel peab olema täielik kontroll selle üle, millal ja kuidas nende andmeid internetis kasutatakse, ning ettevõtjad peavad saama oma klientidega vabalt suhelda. Täna vastu võetud otsustes leitakse, et nii Apple kui ka Meta on kasutajate vaba valikut piiranud ja seetõttu peavad ettevõtted oma käitumist muutma. Meil on kohustus kaitsta Euroopa kodanike ja innovatiivsete ettevõtete õigusi ning me seisame kindlalt selle eesmärgi eest," ütles tehnoloogilise suveräänsuse, julgeoleku ja demokraatia eest vastutav juhtiv asepresident Henna Virkkunen.

Kaks viimast trahvi on aastatepikkuse uurimise tulemus. Komisjon teatas, et kui Apple muudatusi ei tee, võib trahvisumma tõusta veelgi. Komisjon hindab praegu Meta poolt tehtud muudatusi.

Viimased trahvid on väiksemad kui varasemad hiigeltrahvid. Mullu kevadel määras EL Apple'ile 1,8 miljardit eurot trahvi. Brüssel leidis toona, et Apple kasutab oma veebipoodi konkurentsi lämmatamiseks muusika voogesituse turul.

Üks kõrge EL-i ametnik ütles, et kolmapäeval välja kuulutatud karistuse määramisel pidas komisjon silmas seda, et need on esimesed DMA alusel määratud trahvid.

Viimased trahvid suurendavad tõenäoliselt pingeid EL-i ja USA vahel. President Donald Trump kurdab aga järjepidevalt, et EL kohtleb USA firmasid ebaõiglaselt.

Apple teatas juba, et kaebab EL-i otsuse edasi. Meta omakorda leidis, et EL takistab Ameerika firmade tegevust, võimaldades samal ajal Hiina ja Euroopa ettevõtetel tegutseda teiste standardite alusel, vahendas Deutsche Welle.