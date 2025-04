Tallinna-Tartu rongi- ja bussiliinidele lisandub paar tuhat reisijakohta

Lux Express toob Tallinna-Tartu liinile üheksa kahekordset bussi, mis lisavad 500 reisijakohta päevas. Elron omakorda lisab uute rongidega samale liinile 1500 istekohta päevas. Mõlemad firmad eeldavad, et reisijaid jätkub mõlemale ning tulema peaks need eelkõige praeguste autokasutajate arvelt.

Lux Express paneb 26. maist Tallinna ja Tartu vahet käima üheksa uut kahekorruselist bussi, mida praegu Eesti tingimustele kohandatakse ja katsetatakse. Uute busside tulek tähendab päevas üle 500 reisijakoha lisandumist. Samal ajal valmistub rongifirma Elron uute rongide kasutuselevõtuks, millest osa tuleb samuti Tallinna ja Tartu vahele.

"Kui uued rongid tulevad liinile, see on planeeritud järgmisse aastasse, ja kui praegu on Tallinna-Tartu vahel mõlemas suunas 11-12 väljumist päevas, siis järgmisest aastast on planeeritud 16 väljumist ja umbes 1500 istekohta päevas tuleb juurde," lausus Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

Lisakliente ootavad veofirmad eelkõige praeguste autoreisijate arvelt.

"Kõige tihedam on konkurents sõiduauto ja ühisliikuvuste vahel. Kuigi nii rong kui ka Lux Express tõstavad taset, siis selle eesmärgiks on meelitada aina rohkem inimesi autodest bussi. Erinevad uuringud näitavad, et täna umbes 80 protsenti linnade vahelisest liikumisest tehakse sõiduautodega," ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos.

"Reisijateveo ettevõtete kõige põhilisem konkurent – eriti Tallinna ja Tartu vahel – on sõiduauto ja sõiduautode vool Tallinna-Tartu vahel ei ole veel lakanud, ilmselt on seda ruumi kõigil. Praegu on Tallinna-Tartu vahel reisijate nõudlus suurem, kui bussid-rongid suudavad rahuldada," lausus Mäe.

Lux Express loodab reisijaid bussi meelitada peatuse toomisega südalinna.

"Reisijad eelistavad bussiga sõita siis, kui saavad lõppsihtkohale võimalikult lähedale ja see oluline ka Tallinn-Tartu liinil. Tartu poolel me juba aastaid peatume Tartu raeplatsil ja umbes kolmandik reisijatest väljub seal. Koos kahekordsete busside liinile toomisega üritame saavutada kokkulepet, et ka Tallinna saabumisel saaksime tuua reisijad südalinnale lähemale, Rävala puiestee ja Solarise piirkonda," rääkis Roos.

Regionaalministeeriumi hinnangul on väljumiste ja reisijakohtade lisandumine igati tervitatav.

"Ühistranspordi kuldreegel on see, et mida sagedam on ühistransport, seda rohkem on inimestel vabadust kasutada ühistransporti. Ühistranspordi suurim probleem on see, et seda ei saa kasutada igal ajal. Mida rohkem on väljumisi, seda rohkem on inimesel valikut," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.