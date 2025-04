Prognoos: tänavu Saksa majandus ei kasva

Saksamaa majandus tammub paigal ja ka majandusprognoosid on võtnud süngemad toonid. Valitsus kärpis taas majanduskasvu prognoosi ning eeldab nüüd, et tänavu majandus ei kasvagi.

Varem eeldas Saksa valitsus, et Euroopa suurim majandus kasvab 2025. aastal 0,3 protsenti. Donald Trump ajab aga agressiivset kaubanduspoliitikat ning see kahjustab ka ekspordist sõltuvat Saksa majandust.

Saksa majandus on olnud juba aastaid raskustes, kuid viimased tagasilöögid on toonud probleemid lõpuks ka päevavalgele. Saksamaa majandus langes eelmisel aastal 0,2 protsenti, 2023. aastal langes majandus 0,3 protsenti, vahendas Financial Times.

Maikuus astub ametisse Saksa uus valitsus ning Friedrich Merzi juhitav võimuliit plaanib suuri investeeringuid. Analüütikute hinnangul võivad need plaanid lähiaastate jooksul kasvu kiirendada, kuid Trumpi tollipoliitika kahjustab Saksa majandust juba praegu.

"Saksamaa majandus seisab USA ettearvamatu kaubanduspoliitika tõttu silmitsi taas suurte väljakutsetega. Seetõttu oleme huvitatud, et EL ja USA leiaksid tariifide vaidlusele lahenduse," ütles ametist lahkuv majandusminister Robert Habeck.

Habeck tõi esile tulevase valitsuse triljoni euro suuruse kavandatava rahasüsti, kuid rõhutas, et majandus vajab struktuurilisi reforme.

"Sellest sõltub, kas Saksa majanduse konkurentsivõime saab tõuke, või läheb suur hulk raha raisku," ütles Habeck.