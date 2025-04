Turuosaline: Kiisa elektrijaama osalemine sagedusturul külvab ebakindlust

Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ühinemise järel tuli Eestil hakata ise oma elektrivõrgus sagedust hoidma. Käivitus sagedusreservide turg, millele teevad pakkumisi paljud elektritootjad. Ka Eleringi Kiisa avariielektrijaam saab kuni 2028. aastani osaleda sellel turul. Seni osales Kiisa turul umbes 190-megavatise võimsusega, kuid nüüd soovib Elering teha seda täisvõimsusega ehk 250 megavatiga. Kiisa võimsuse suurendamisega saaks reservide hinda alla tuua.

"Põhjus, miks täna reservide kulud hästi kõrged on, ongi see, et turul on pakkujaid liiga vähe. Et see turg saaks hakata normaalselt toimima, peaks seal olema väga palju rohkem pakkujaid ja hinnatase peaks minema oluliselt madalamaks, selleks et see oleks õiglane," lausus Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk.

Elering hüvitab tänavu sagedusreservide kulud ülekoormus tasust, mis on tegelikult samuti tarbijate jaoks mõeldud raha.

"Konkurentsiameti luba ei olnud vaja Eleringil taotleda, mis puudutab Kiisa avariielektrijaama kasutamist reservturgudel. Tarbija kindlasti võidab, kuna reservturgude hind langeb tänu Kiisale päris oluliselt," ütles konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilkson.

Balti riikide sagedusreservi maht on 800 megavatti. Kiisa jaam võtaks sellest endale nüüd kolmandiku.

"Jah, mingitel tundidel osa turuosalisi ei pääse turule seetõttu, kellel on kallimad varad. Aga nagu ma toonitan, et kogu ühiskonna vaates on oluline, et kogukulu langeks reservturgudel," lausus Tilkson.

Evecon ehitab praegu Kiisa elektrijaama lähistele suurt akuparki, mis hakkaks samuti osalema reservide turul.

"(Kiisa elektrijaama täisvõimsusel sagedusereservide turule tulek) tapab selle turu ära aastateks, sellepärast et keegi ei oodanud seda. Sisuliselt teenust, mida Elering peaks täna turult ostma, hakkab ta iseendalt ostma. Põhjendus on see, et täna kulu on olnud suurem, kui prognoositud. See on pigem eelnevalt prognoosimise viga kui turu viga. Turu(le antakse sellega) signaal täna, et ärge väga siin planeerige, sest riik võib järsku midagi muuta – ei ole väga hea signaal," rääkis Eveconi tegvjuht Karl Kull.

Kilgi sõnul on hinna poolest teised turuosalised soodsamad, Kiisa pakkumine oleks energiaturul viimane meede.