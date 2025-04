Autokraadid, diktaatorid ja kommunistid sõidavad Putini kutsel Moskvasse

Vene meedia teatel sõidab Moskvasse Hiina kompartei peasekretär Xi Jinping. Ka India ja Brasiilia peaminister sõidavad Venemaale. Kõik kolm riiki on BRCS-i ühenduse liikmed.

Ka Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko ja Vietnami kommunistliku partei peasekretär To Lam lähevad Venemaale. Moskvat väisavad veel Kuuba kommunistide juht Miguel Diaz-Canel, Venezuela režiimi juht Nicolas Maduro ja Palestiina Omavalitsuse liider Mahmoud Abbas.

Viie Kesk-Aasia riigi liidrid võtsid samuti Putini kutse vastu ning peaksid jõudma 9. mai paiku Moskvasse.

Hiljuti ütles Slovakkia peaminister Robert Fico, et osaleb Moskvas korraldataval võiduparaadil. Serbia president Aleksandar Vučić ütles juba märtsis, et on Putiniga rääkinud ja kavatseb Moskvas peetavatel üritustel osaleda.

Lisaks läheb Moskvasse veel Burkina Faso president Ibrahim Traore. Ta tuli võimule 2022. aastal, kui riigis toimus järjekordne riigipööre. Väidetavalt tegutsevad Burkina Fasos ka Moskva rahastatud palgasõdurid.

Bosnia serblaste juht Milorad Dodik naudib samuti 9. mai paraadi, ta ei peagi seekord pikka sõitu ette võtma. Bosnia ja Hertsegoviina võimud süüdistavad Dodikut separatismis ning ta viibib juba Moskvas.