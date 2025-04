Prokuratuur vaidlustab politseijuhtide õigeksmõistmise

Prokuratuuri hinnangul on ringkonnakohtul võimalik kõikide tõendite kogumis hindamise järel jõuda süüdimõistva otsuseni.

Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul on prokuratuur kohtus uuritud tõendite põhjal veendunud, et Eerik Heldna politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenistusse vormistamise ning samal päeval luurekeskusesse roteerimisega rikuti avaliku teenistuse seaduse nõudeid.

"Samuti on prokuratuuri hinnangul tõendatud, et Heldna PPA-sse tööle vormistamine oli näiline ehk et 2019. aasta aprillis ei olnud Heldnal tegelikult plaani asuda tulevikus PPA-s teenistusülesandeid täitma," sõnas Hüva.

Prokuratuuri hinnangul on maakohus vaadelnud tõendeid ühekülgselt ja teinud valikuliste detailide põhjal süüküsimuse lahendamisel ekslikke järeldusi.

"Kohus ei hinnanud tõendeid kogumis ja tervikuna, mistõttu ei ole maakohtu järeldused prokuratuuri hinnangul kooskõlas juhtumi tegelike asjaoludega," märkis riigiprokurör.

"Oleme ka kohtuotsuse põhjaliku analüüsimise järel seisukohal, et Heldna tööle vormistamine ja kohene roteerimine oli näiline ning selle eesmärk oli tekitada Heldnale õigus saada politseipensioni. Seetõttu taotleme Tallinna ringkonnakohtult Harju maakohtu otsuse tühistamist ja süüdistavate süüditunnistamist ning karistamist kõigis neile esitatud süüdistustes," märkis Jürgen Hüva.

Harju maakohtus mõistis 31. märtsil endised kõrged politseiametnikud Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere rotatsioonikelmuse süüdistuses õigeks.