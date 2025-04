Pankade esimese kvartali kasumistatistika ei peegelda tegelikku turuolukorda

Eesti pankade esimese kvartali kasum oli kokku 368 miljonit eurot, samas kui Swedbanki ja SEB kasum moodustas sellest alla kolmandiku. Siiski ei tähenda see, et kaks siinse turu suuremat panka oleks oma positsiooni minetamas – Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare sõnul on põhjuseks pankade aruandluse ja keskpanga arvestuse erinevused.