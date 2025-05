Tartu ümbruse joogivee fekaalireostuse põhjus pole endiselt teada

Tartu lähedal on juba üle 700 inimese haigestunud sarnaste sümptomitega ning arvatavasti on iivelduse ja palaviku põhjuseks joogivesi. Terviseameti proovid näitavad joogivees fekaalireostust, kuid kuidas reostus tekkis, pole endiselt teada.

Möödunud nädalavahetusel võttis terviseamet Ülenurme, Tõrvandi ja Soinaste piirkonnast joogivee proovid viiest punktist. Saadud joogivee uurimise tulemused viitavad sellele, et piirkonnas pole joogivee kvaliteediga kõik korras.

"Oleme tuvastanud üksikuid E.coli ja coli- laadseid ja soole enterokokke, mis siis viitab võimalikule fekaalsele reostusele. Reostus ei ole ulatuslik.

Reostuse tekkepõhjus on aga praeguseks teadmata," ütles terviseameti Lõuna regiooni juht Krista Juhanson.

"Meie jaoks oleks ülimalt lihtne, kui oleks üks kaev, mis lekiks, siis leiaks kohe üles tekkepõhjuse läbi tagurpidi seire. Aga tänase päevani vesi on korras, puhas, mis piirkonda läheb, ja sealt ei ole tulnud mingeid vihjeid. Aga kui näiteks on kellelgi kodune veevärk ühendatud meie veevärgiga ehk meie veesõlme on manipuleeritud, mida siin tuleb tihti ette, kus tagasilöök klappe ei ole, siis selline tõenäosus on," rääkis Tartu Veevärgi juht Toomas Kapp.

Terviseamet alustas epidemioloogilise uuringuga umbes kaks nädalat tagasi, kui Ülenurme, Tõrvandi ja Soinaste piirkonnast laekus ametile esimesed teavitused võimalikest haigestumistest. Inimesed kurtsid toona ja kurdavad ka praegu oksendamist, kõhulahtisust, iiveldust ja palavikku.



"Terviseametil on andmed umbes 700 haigestunu kohta. Oleme täna hommikuse seisuga viinud läbi epidemioloogilise uuringu 243 haigestunuga, aga haigestunuid on rohkem ja neid pöördumisi meile jätkuvalt laekub," rääkis Juhanson.

Seniks kuni reostuse tekkepõhjus pole selgunud soovitab Terviseamet piirkonnas kraanivett enne joomist keeta. Tartu veevärk jätkab aga tööd veevõrgu puhastuse ja põhjuste väljaselgitamiseks.

"Võrgu puhastamine, kloorimine, moonutamine, et ka väiksedki sellised ebastabiilsuse nähud ära kaoks. Me ikkagi seirame teravdatult nüüd, kus on mingi kahtlus, kas on näha veel mingeid anomaaliaid või kas võiks veel mingisugune viga välja tulla," sõnas Kapp.

Kapi sõnul on Ülenurme, Tõrvandi ja Soinaste veevärk Tartu linna omast eraldatud.



"Tartu linna puhul ei ole praegu küll alust muuta oma tavapärast käitumist ja võib tarvitada kraanivett," ütles Juhanson.