Iraan ja USA peavad Roomas taas tuumakõnelusi

Washington leiab, et Teheran ei saaks uue lepingu alusel uraani rikastamist jätkata. Teheran samas leiab, et Iraanil on tuumarelva leviku tõkestamise leppe alusel õigus uraani rikastada.

Iraan soovib veel, et uue kokkuleppe alusel tühistaks USA Teherani-vastased sanktsioonid. President Donald Trump on samas järjepidevalt öelnud, et USA soov on, et Iraanil ei oleks tuumarelva. Iraan aga väidab järjepidevalt, et islamiriigi tuumaprogramm on rahumeelne ning tsiviilotstarbeline.

Eelmine kõnelusvoor Omaanis lõppes tüliga uraani rikastamise küsimuses. Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei teatas juba varem, et eeldatavasti kukuvad ka seekordsed kõnelused läbi.

Ka Iisrael nõuab, et Iraan lõpetaks täielikult oma tuumaprogrammi. Sel nädalal toetas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Trumpi administratsiooni eesmärki, mille kohaselt ei saaks Iraan enam uraani rikastada.

Iisraeli ametnikud on hoiatanud, et riik võib rünnata Iraani tuumarajatisi. Trump on öelnud, et eelistab kokkulepet, kuid kõneluste ebaõnnestumise korral võib ta anda käsu rünnakuks.