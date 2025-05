Trump: Putin mängib tulega

USA president Donald Trump pahandas taas Vladimir Putiniga ning teatas, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin mängib tulega.

Trump väljendas teisipäeval järjekordselt rahulolematust Putini tegevuse suhtes.

"Vladimir Putin ei mõista, et ilma minuta oleks Venemaale palju tõeliselt halbu asju juba juhtunud, ma pean silmas tõeliselt halbu. Ta mängib tulega!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Valge Maja ei vastanud kohe ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Trump pahandas ka eelmisel pühapäeval Putiniga ning leidis toona, et Venemaa juht on hulluks läinud. Hiljuti andis ta ka märku, et kaalub Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist.

Trumpi toonane kommentaar järgnes Venemaa suurele õhurünnakule. Ukrainat tabas siis ligi 350 drooni ja vähemalt üheksa tiibraketti. Venemaa õhurünnaku tõttu sai surma vähemalt 12 inimest.