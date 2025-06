Vare: Venemaa soovib oma suvise suurpealetungi Ukrainas ära teha

Tunniajase kohtumise ning kõrvalteemadega piirdunud Ukraina ja Venemaa läbirääkimised Istanbulis ning hilisemad Kremli hääletorude sõnumid on selge märk sellest, et Venemaa ei soovi praegu mingit rahukokkulepet Ukrainaga sõlmida, märkis Vare.

"Me tahame oma suvise pealetungikampaania ära teha, siis vaatame edasi, on Kremli seisukoht," ütles ta.

Osa sellest pealetungilainest on juba Ukrainas käimas ja eks saab näha, mida Venemaa edasi teeb, lisas Vare.

"Suur lootus on (Venemaa poolt) pandud sellele, et (USA eelmise presidendi Joe) Bideni relvaabipakett hakkab lõppema juunis. Ja uut pole Washingtonis isegi laua peal, mis tähendab, et Venemaa poolt vaadates jäävad ukrainlased jälle nälga, nagu nad pool aastat olid, kui ei antud abi," lausus Vare.

Osa Venemaa pealetungi plaanist võisid moodustada Ukraina operatsiooniga "Ämblikuvõrk" hävitatud sõjalennukid. Ukrainlaste tehtud kahju oli suur, kuid see ei takista samas Venemaal kasutada strateegilist lennuväge ka edaspidi, märkis Vare. "Võib-olla ainult kogused ja võimalused vähenevad, aga see jätkub," ütles ta.

Samuti ei tasu loota, et Venemaa ei plaani Ukrainale jõulist kättemaksu, nentis Vare.

"Ärme endale illusioone tee. Esiteks juba, mille järgi Venemaa elab ja ka poliitikat teeb – selles ruumis on vajalik jõhker, jõuline vastus. Ja keegi ekspertidest ei kahtle, et see kombineeritakse paari nädala jooksul. Selleks tehti ka ettevalmistusi. Ukraina versioon on, et neid lennukeid koguti nendesse baasidesse, (mida rünnati) valmistades ette suuremat rünnakulainet Ukraina vastu õhk-maa tiibrakettidega," lausus Vare.

"Mingid ettevalmistused olid käimas – aga kui palju sellest õnnestub realiseerida pärast seda tohutut kahju, see on teine küsimus, aga midagi nad välja mõtlevad. Isegi arvatakse, et tahetakse ballistiliste rakettidega seda korvata," lisas ta.

Ukrainlaste operatsioon külvas samas suurt kahju, mille negatiivne väärtus majandusele selgub alles hiljem, sest rünnaku tekitatud "hullumaja" Venemaal jätkub, ütles Vare.

"Ülereageerimine on ka üks süsteemi tunnuseid seal, kõik peavad oma eksistentsi õigustama. See on hullumaja, mis seal tänaseni toimub," nentis ta.