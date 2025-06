NATO tippkohtumise kokkulepe on juba olemas, määravaks saab selle sõnastus

24.–25. juunil toimuval NATO Haagi tippkohtumisel lepivad liitlased kokku, et kulutavad kaitsele viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). See kokkulepe on juba ettevalmistatud, kuid selle täpne sõnastus saab olema määrava tähtsusega.

NATO liitlased peaksid kolmapäeval otsustama, et kaitsele hakatakse kulutama viis protsenti iga riigi SKP-st. Diplomaatide tasemel on juba nii kokku lepitud, kuid riigijuhid peavad veel kompromissi oma allkirjaga heaks kiitma.

Oluline osa, viie protsendi lubadusest on 3,5 protsenti, mis tuleb kulutada otsesele sõjalisele kaitsele. Sellest on Hispaania osavalt välja kaubelnud erandi.

Uudisteagentuur Reuters kirjutas, et Hispaania palvel muudeti algset lõppavalduse sõnastust. "Meie lubame" asendati sõnapaariga "liitlased lubavad". Ehk nii jääb tõlgendusruumi, kas lubadus kehtib kõigile, osadele, paljudele või mõnedele liitlastele.

Hispaanlased on veendunud, et nemad 3,5 protsenti kulutama ei pea.

"Hispaania on alati arvestanud, et see debatt ei peaks keskenduma protsentidele, vaid võime-eesmärkidele. Hispaania suudab saavutada NATO-s kokku lepitud eesmärgid, kulutades kaitsele 2,1 protsenti SKP-st. Sellega on NATO nõustunud," ütles Hispaania välisminister Jose Manuel Albares.

NATO peasekretär Mark Rutte kirjeldas aga olukorda esmaspäevasel pressikonverentsil nii: "Hispaania on veendunud, et ta suudab täita võime-eesmärgid 2,1 protsendiga. NATO on täiesti veendunud, et Hispaania peab kulutama 3,5 protsenti."

Kuid kuna selles, et võime-eesmärgid tuleb täita, ollakse ühel meelel, lepiti sisuliselt kokku, et Hispaania võib "proovida" kulutada vähem, märkis Rutte.

Rutte lisas, et seda, kas riigid täidavad võime-eesmärke, jälgitakse pidevalt ja Haagi kokkuleppe edusamme hinnatakse üle 2029. aastal.

Eesti ootab tippkohtumiselt kaitsekulutuste tõstmise kohustust kõigile liitlastele

Eesti ootab NATO tippkohtumiselt kaitsekulutuste tõstmise kohustust kõigile liitlastele, teatas Eesti Vabariigi valitsus.

Eestit esindavad Haagi tippkohtumisel peaminister Kristen Michal (RE), kaitseminister Hanno Pevkur (RE) ja välisminister Margus Tsahkna (E200).

Michal ütles, et kui seni on kaitsekulutuste kohustus olnud NATO liikmesriikidel kaks protsenti, siis tulevikus võiks see olla viis protsenti.

Michal tõdes, et eelmisel aastal olid Eesti kaitsekulud inimese kohta NATO kolme esimese riigi hulgas – esimene oli Poola, teine oli Eesti ja kolmas Ameerika Ühendriigid.

Alates järgmisest aastast investeerib Eesti 5,4 protsenti rahvuslikust rikkusest kaitsele, lubas kaitseminister Hanno Pevkur.

Rutte: Euroopa ei pea muretsema USA pühendumuse pärast

NATO peasekretär Mark Rutte ütles enne tippkohtumist, et Euroopa liitlased ei pea muretsema USA jätkuvas pühendumuses.

"Minu sõnum Euroopa kolleegidele on, et lõpetage muretsemine. Kinnitage oma investeerimisplaanid, veenduge, et tööstuslik baas on uueks kohustuseks valmis ja Ukraina toetamine säilib kõrgel tasemel nagu ta on õnneks ka praegu. Ühendriigid on siin ja meiega," lausus Rutte.

Reuters märgib, et kahepäevsae kohtumise eesmärk on anda tugev signaal Venemaa president Vladimir Putinile, et NATO on endiselt ühtne, vaatamata USA-d juhtiva Donald Trumpi kriitikale.

Haagis peaksid omavahel kohtuma ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump, ehkki Zelenski tippkohtumisel ei osale.