Ministeerium ei taha loobuda nõudest toimetada posti kohale viiel päeval nädalas

Regionaalministeeriumis valminud uue postiseaduse eelnõu kohaselt säiliks ka tulevikus nõue, et posti toimetatakse inimestele koju viiel päeval nädalas. Omniva kaubamärki kasutav riigiettevõte Eesti Post oli lootnud, et riik tingimusi leevendab, et saaks universaalse postiteenuse kahjumit lihtsamini vähendada.

Eesti Posti kahjum universaalsest postiteenusest ehk kirjade ja pakkide kojukandest oli eelmisel aastal 1,8 miljonit eurot. Kuigi rahvusvaheline pakiäri on ettevõttele kasumlik, lõpetas kokkuvõttes kogu ettevõte eelmise aasta poole miljoni euro suuruse kahjumiga.

Regionaalministeerium saatis nüüd kooskõlastusringile uue postiseaduse eelnõu, mis peaks muuhulgas muutma ka kogu universaalse postiteenuse Eesti Postile senisest vähem kahjumlikumaks. Kui praegu paneb hinna paika regionaalminister ning hind peab olema inimestele taskukohane, siis tulevikus saab hinna välja pakkuda Eesti Post, eeldusel, et see on konkurentsiametiga kooskõlastatud.

Eesti Post lootis, et regionaalministeerium leevendab ka nõuet, kui tihti peab kirju ja pakke inimestele koju viima. Eesti Posti juht Martti Kuldma rääkis sellest juuni alguses Vikerraadio saates "Uudis+".

"Me oleme oma ettepanekud riigile teinud, aga lõplik otsus on ikkagi omaniku käes. Kulude poole pealt – kui meil on vaja sõita kas viis korda nädalas või kaks korda nädalas, siis tegelikult tuleb seal ikkagi päris korralik kulude kokkuhoid. Mingite teenuste puhul võime me rääkida kuni poole mahu kokkuhoiust," nentis Kuldma.

Regionaalministeerium siiski mingit sellist leevendust ei teinud. Nii nagu praegu, saavad ka tulevikus inimesed kirju oma postkasti viiel päeval nädalas.

"Kui me vaatame seda seadusemuudatust tervikuna, siis ühelt poolt ta kindlasti peab vastama Eesti Posti kui teenuseosutaja võimalustele, et see oleks ettevõttele majanduslikult kasumlikum. Teisalt peame vaatama ikkagi ka tarbija ootusi ja kaitsma tarbija huve. Eks see eelnõu ongi tasakaalupunkt kõikide osapoolte soovide vahel," rääkis regionaalministeeriumi asekantsler Sigrid Soomlais.

Eesti Posti juhtkond loodab viia ettevõtte selle aasta lõpuks kasumisse. Soomlais ütles, et see on neil võimalik ka ilma, et posti kojukande sagedus väheneks.

"Eesti Posti juhatus on üle vaadanud ja vaatamas erinevaid optimeerimise kohti. Ega see kirjade kojukande päevade teema ole ainus kokkuhoiukoht. Tegemist on eelmise aasta andmetel ettevõttega, mille käive on 141 miljonit eurot. Juhatusel on kindlasti erinevaid võimalusi kokkuhoiuks ja tegelikult on nad seda kokkuhoiuplaani ka juba alustanud," rääkis asekantsler.