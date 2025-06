Trump ja Zelenski vestlesid Haagis pea tund aega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump vestlesid Haagis toimunud NATO tippkohtumise kõrval pea tund aega. Pärast kohtumist ütles Trump, et kaalub Ukrainale õhutõrjesüsteemide saatmist.

Zelenski sõnul oli jutuajamine Trumpiga pikk ja sisukas.

"Me arutasime, kuidas saavutada relvarahu ja täielikku rahu. Me rääkisime sellest, kuidas kaitsta meie inimesi," ütles Zelenski NATO tippkohtumise kõrvalt peetud vestluse kohta.

Zelenski tänas sotsiaalmeedias Trumpi. "Me hindame tähelepanu ja valmisolekut aidata rahu lähemale tuua," kirjutas ta.

Kiiev teatas eraldi avalduses, et Zelenski ja Trump vestlesid umbes 50 minutit.

Trump ütles pärast Zelenskiga peetud kõnelusi, et kaalub Ukrainasse uute Patriot raketipatareide saatmist, et aidata Kiievil Venemaa rünnakuid tõrjuda.

Trump märkis, et raketitõrjerakette on väga raske hankida. "Me vaatame, kas saame mõned neist kättesaadavaks teha," lisas ta.

Pärast NATO iga-aastast tippkohtumist toimud pressikonverentsil märkis Trump, et Zelenski soovib sõda lõpetada. USA president ütles, et räägib sellest peagi Putiniga.

"Vaadake, Vladimir Putin peab tõesti sellele sõjale lõpu tegema," lausus Trump.

Varem samal päeval toimunud briifingul küsiti Trumpilt, mida ta Zelenskiga kohtumisel arutab.

"Loomulikult arutame me tema raskusi, tal on väikesed raskused," vastas USA president, täpsustamata, mida ta mõtles.

Pärast veebruaris Valges Majas toimunud katastroofilist kohtumist Trumpiga on Zelenski püüdnud taastada suhteid Washingtoniga.