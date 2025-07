Eestisse jõuab paariks päevaks suvi

Eesti jääb kolmapäeval Kesk-Euroopast aeglaselt ida suunas leviva kõrgrõhuala serva, mida mööda jõuab Baltimaade kohale suvesoe õhk. Tuul rahuneb ning Lätis ja Leedus tõusevad päevamaksimumid 30 kraadi juurde, meil Eestis jäävad 25 kraadi ümbrusesse. Mere ääres on sooja tagasihoidlikumalt.

Neljapäeval jõuab Eestisse veel soojem õhk. Skandinaaviast liigub päeval Läänemerele madalrõhkkond, mille lohk õhtu poole üle Eesti vihmahooge üle maa läänest itta kannab. Kuum ja niiske õhk võimendub väga suure tõenäosusega õhtul Ida-Eestis äikesetormina. Läänes läheb ilm peale vihmahooge kiirelt jahedamaks ja tuulisemaks.

Eelolev öö on Eestis vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, öö hakul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 9..14°C.

Hommikul on pilvi vähe.Tuul puhub läänekaarest 2-8 m/s. Sooja on 14..18°C.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 22..27, rannikul kohati kuni 17°C.

Õhtu on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9 m/s. Sooja on 19..24, rannikul kuni 16°C.



Neljapäeva öö ja ennelõuna on sajuta, õhtu poole liiguvad hoovihmapilved läänest itta. Ida poole jõudes lisanduvad äike ja rahe. Öösel on sooja 11-16, päeval 24-30, rannikul ja Lääne-Eestis 18-23 kraadi. Reedel sajuvõimalus väheneb, aga tuul tugevneb. Öösel on sooja 10-15, päeval 15-20 kraadi. Nädalavahetus tuleb kohati vihmahoogudega ja mõõdukalt soe.