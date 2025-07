Terras otsib poliitilist konsensust kasside kiibistamisele

Selle aasta veebruari alguses otsustas regionaal- ja põllumajandusministeerium, et soovib alates 2027. aasta juunist muuta koerte, kasside ja valgetuhkrute registreerimise ning kiibistamise kohustuslikuks.

Juunis teatas ministeerium aga, et kohustus laieneb vaid koertele ning kasside kiibistamine jääb seaduseelnõust välja.

Ministeerium seletas asjaolu toona sellega, et kasside kiibistamine oleks kulukas ettevõtmine.

Kolmapäevasel kohtumisel leppisid aga regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ning Eesti Loomaarstide Koja esindajad kokku, et alustavad siiski konsultatsioone kasside kiibistamise nõude lisamiseks loomakaitseseadusesse.

Terras seletas, et ministeeriumi kõikumine kasside kiibistamise nõude osas tuleneb poliitilisest konsensusest.

"Võti on olnud selles, kus on olnud poliitiline konsensus. Koerte osas on poliitiline konsensus olemas," lausus Terras ning avaldas lootust, et jõutakse poliitilise konsensuseni ka kasside kiibistamise suhtes.

Varem teatasid loomakaitsjad, et kasside kiibistamise nõude kaotamine seadusest pahandab neid, sest Eestis pole hulkuvate koerte probleemi, küll aga liigub palju tuvastamatuid hulkuvaid kasse.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi andmetel moodustavad kassid varjupaigas olevatest loomadest lausa 90 protsenti.