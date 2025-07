Põllumajandusturu ülevaade: toidukaupade kõrge hind on tulnud, et jääda

Olulisemate toidukaupade hinnad on tõusuteel või stabiliseerunud kõrgel tasemel, näitab maaelu teadmuskeskuse 2025. aasta teise kvartali põllumajandustoodete turu analüüs, kus olulisemate toiduainetena vaadeldi piima, võid, sea- ja veiseliha, mune, teravilja ja marju.

Uuringus on erandiks teravili, mille hind on viimases kvartalis langenud. Hinnatõusu peamiseks põhjuseks on energia- ja tööjõu hinnakasv ning üldine rahvusvaheline olukord põllumajandustoodete turul.

Joogipiima hind tõusis teises kvartalis 2,5 protsenti. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusis kilepakendis piima hind 7,1 protsenti ja tetrapakendis piimal üheksa protsenti. Peamiselt mõjutas hinda tootmiskulude suurenemine (sh pakendite, energia ja tööjõu) ja toorpiima hinnatõus võrreldes eelmise aastaga.

Või hinnatõus on stabiliseerunud kõrgel tasemel. 2024. aasta teises kvartalis oli keskmine või hind ligikaudu 6.32 eurot/kg, 2025. aasta teises kvartalis oli hind keskmiselt 8.08 eurot/kg. Samuti mõjutas energia ja tööjõu kallinemine hinnatõusu, kuid ka üldine piimatootmise vähenemine rahvusvaheliselt.

Sealiha hind on võrreldes 2025. aasta esimese kvartaliga tõusuteel, samas kui söödaodra hind jäi samaks. Searümba hind oli aasta esimesel poolel 1,80 eurot/kg, teises kvartalis on see tõusnud enam kui kahe euroni kilogrammi eest. Hinnakasvu võib mõjutada Euroopas leviva Aafrika seakatku oht, mis tekitab ebastabiilsust turul, nentis teadmuskeskus.

Veiseliha hind on tõusnud viimase kolme kuuga keskmiselt üle 28 protsendi. Veiserümpade kokkuostu hind tõusis umbes tasemeni 5,50 eurot/kg, selle aasta alguses oli hind umbes 3.50 eurot/kg. Tõusu põhjuseks võib olla loomataudide levik, samuti nõudluse kasv suvel. Teadmuskeskus märkis ka, et veiseliha hind on viimase kümne aasta kõrgeimal tasemel.

Uuringus toodud toidukaupadest langes hind ainult teraviljal, seda nii toidunisul kui ka söödaodral. Teises kvartalis langes toidunisu kokkuostu hind umbes 200 eurot/t juurde. Hinnalangus on seotud väetiste odavnemisega.

Jaheda ja vihmase ilma tõttu püsib marjade hind kõrge, langust ei ole oodata ka lähikuudel. Aedmaasikas maksab umbes 10 eurot/kg. Lõuna-Eestis on põllud uputatud ja suur osa saagist on riknenud, nendib teadmuskeskus.

Sööda hinna langemine ei ole allapoole toonud kanamunade hinda, mis püsib stabiilsena võrreldes selle aasta esimese kvartaliga. Hinnaerinevus munade puhul oleneb peamiselt pidamisviisist. Mahekanade munade tootjahind on umbes 2,50 eurot kümne muna eest. Õrrekanade munade tootjahind jääb alla 1,50 euro/10tk.

Põllumajandustoodete kohta info kogumise eesmärk on põllumajandustoodete turu järelevalve, analüüs, haldamine ja läbipaistvuse tagamine. Alates 2024. aasta jaanuarist kogub, töötleb ja säilitab põllumajandustoodete turuinfot maaelu teadmuskeskus.