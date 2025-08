Trumpi nõunik süüdistas Indiat Ukraina vastase sõja rahastamises

Reutersi andmetel on Miller üks Donald Trumpi lähedasemaid ja mõjukamaid nõunikke.

"Trump on väga selgelt nimetanud vastuvõetamatuks, et India jätkab selle sõja rahastamist, kui ostab Venemaalt naftat. Inimesed on šokeeritud, kui saavad teada, et India ostab Vene naftat peaaegu samaväärselt Hiinaga. See on hämmastav fakt," rääkis nõunik.

Allikad India valitsuses ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et hoolimata Washingtoni ähvardustest jätkavad riigi võimud nafta ostmist Venemaalt.

Trump ise väitis eelmisel laupäeval, et teda teavitati India kavatsusest loobuda Vene nafta ostmisest.

"Ma sain nii aru, et India ei hakka enam rohkem naftat Venemaalt ostma. See on see, mida ma kuulsin, kuid ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, kuid see on hea samm. Vaatame, mis edasi saab," rääkis Trump.

Reuters teatas laupäeval viitega informeeritud allikatele, et India riiklikud naftatöötlemistehased peatasid viimase nädala jooksul Venemaa nafta ostmise seoses vähenenud allahindluse ja Trumpi hoiatusega Venemaalt toornafta ostmise suhtes.