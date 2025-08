Trump ähvardas Indiat kõrgemate tollidega Vene nafta ostmise eest

"Nad (India) ei hooli sellest, kui palju inimesi Vene sõjamasin Ukrainas tapab," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Seetõttu tõstan ma oluliselt tolle, mida India USA-le maksab," lisas ta.

Ka Trumpi nõunik Stephen Miller süüdistas varem Indiat Ukraina vastase sõja rahastamises Venemaalt nafta ostmise kaudu.

"Trump on väga selgelt nimetanud vastuvõetamatuks, et India jätkab selle sõja rahastamist, kui ostab Venemaalt naftat. Inimesed on šokeeritud, kui saavad teada, et India ostab Vene naftat peaaegu samaväärselt Hiinaga. See on hämmastav fakt," rääkis nõunik.

Allikad India valitsuses ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et hoolimata Washingtoni ähvardustest jätkavad riigi võimud nafta ostmist Venemaalt.