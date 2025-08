Norra, Rootsi ja Taani ostavad USA-lt Ukrainale 430 miljoni eest relvi

Norra valitsuse pressiteates öeldi, et abipakett hõlmab toetust Ukraina õhutõrjele, laskemoonale ja muudele elutähtsatele relvadele.

Avalduse kohaselt eraldab üle poole sellest summast – 230 miljonit eurot – Rootsi, 120 miljonit Norra ja 80 miljonit Taani.

Holland teatas varem plaanist kulutada uue hankeskeemi raames 500 miljonit eurot USA relvade tarnimiseks Ukrainasse.

11. juulil teatas USA president Donald Trump, et USA NATO liitlased ostavad Washingtonilt relvi, mida saab seejärel Ukrainale üle anda.

NATO peasekretär Mark Rutte nimetas Euroopa riikide otsust maksta USA-le Ukraina relvade eest loogiliseks.

Euroopa välisteenistuse juht Kaja Kallas teatas omakorda, et EL-i riigid eelistaksid, et Washington annaks osa Ukrainale antavast sõjalisest abist tasuta.

"Kui meie maksame nende relvade eest, siis tähendab see, et seda sõjalist abi pakume meie, mitte USA," ütles Kallas. Ta rõhutas, et Brüssel sooviks näha nende kulude jaotust.