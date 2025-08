Soome ei kavatse USA-lt Ukrainale relvi osta

Väljaande Yle andmetel ei kavatse Soome panustada USA-NATO tehingusse, mis hõlmab Ukrainale relvade ostmist Ameerika Ühendriikidelt. Kaitseminister kinnitas, et Soome on endiselt suur Ukraina toetaja, kuid abistab sõjas olevat riiki läbi oma ettevõtete.

Soome väljaanne Yle vahendas Soome kaitseminister Antti Häkkäneni avaldust, kus märkis, et nende riik on keskendunud Ukraina abistamisse läbi teise kokkuleppe.

"Oleme eraldanud oma ressursid sisemisele tööstusprogrammile, mille raames tellime Ukrainale tooteid oma ettevõtetelt üle kogu Soome," selgitas Häkkänen.

Kaitseministri sõnul töötas riik programmi koos Ukrainaga välja, et see pakuks maksimaalset abi. Soome peab oluliseks, et ka teised riigid seda algatust toetaksid.

"Meie, nagu varemgi, toetame Ukrainat väga resoluutselt ja energiliselt, kuid panustame kodumaiste ettevõtete toodangule," lisas ta.

Häkkänen rõhutas ka, et teised riigid mõistavad Soome seisukohta, arvestades, et Soome piirneb Venemaaga. Kaitseministri sõnul tahetakse edendada kodumaise ettevõtluse arengut, sest see mitte ainult ei toeta Ukrainat, vaid aitab kaasa ka riigi kaitsetööstuse ja kaitsevõime tugevdamisele.

Norra, Rootsi ja Taani valitsus eraldavad Ukrainale kokku 430 miljonit eurot sõjalist abi, mille eest ostetakse Ukrainale USA sõjatehnikat. Relvade ostmine toimub USA-NATO mehhanismi raames, teatas Euroopa meedia teisipäeval.