Kõlvart välistab koostöö erakonnaga KOOS ja valimisliiduga Plaan B

Kuidas hindate, kes või mis on andnud suurima panuse Keskerakonna reitingu tõusuks? On see Reinsalu, Läänemets või Michal?

See on tänu meeskonna tööle ning sellele, et inimesed meid toetavad. Lisaks võib-olla ka eelkõige tänu sellele, et viimase pooleteise aasta jooksul on Keskerakonna sõnumid muutunud selgemaks ja konkreetsemaks.

Kui Isamaa ja Reformierakond ei oleks hääleõiguse äravõtmist algatanud ning sotsid ei oleks hakanud Moskva Patriarhaadi kiriku keelamisega tegelema, kas siis ka Keskerakonna toetus oleks praegusel tasemel?

Kui ma õigesti aru saan, siis küsimus on, et kas Keskerakond on ikka vene erakond ja kas see toetus sõltub vene häältest.

Kindlasti Keskerakonna valijate seas on ka venekeelsed valijad. Kui te alustate Tallinna numbritest, siis te kindlasti panete tähele, et praegu Keskerakond on kõige populaarsem erakond nii eestlaste kui ka venekeelsete inimeste seas. Keskerakonna linnapeakandidaat on samamoodi kõige populaarsem kandidaat nii eestlaste kui ka venekeelsete inimeste seas ehk siis rahvuse aspekt ei mängi minu arvates rolli.

Kas Keskerakonna praeguse järsu populaarsuse kasvu taga on ikkagi Michali, Läänemetsa, mõnes mõttes ka Reinsalu poliitiline vale kalkulatsioon, et nad panid lauale teemad, millega lootsid, et nemad võidavad populaarsust, kuid populaarsus tuli hoopis teile?

Peamine probleem, mis inimesi huvitab on ikkagi majandusseis ja kuidas inimesed igapäevaselt hakkama saavad. Ma arvan, et see oli valearvestus ja poliitikud tegelevad valede asjadega - tegelevad poliitiliste projektidega. Nad püüavad näidata mingit ideoloogilist suunda, aga tegelikult igapäevane elu, millega Eesti inimene kokku puutub on teises valdkonnas.

Me oleme jõudnud nii kaugele, et paljude inimeste igapäevane mure on see, mida nad saavad endale toidupoodides lubada. Selles valguses pakuvad meil poliitikud kunstlikke probleeme ja püüavad siis näidata, et nad suudavad midagi lahendada.

Keskerakonnale positiivse tõuke on Tallinnas andnud ka Pärtel Peeter Pere või võib-olla ka Kristen Michali poolt algatatud poliitsegadus Tallinna senises võimukoalitsioonis. Kas teie esitasite nii-öelda üle võlli tingimused? Ajakirjandusest jooksis läbi väide, justkui oleks Keskerakond nõudnud kõikide linnaosavanemate kohti ja seepärast jäi diil katki või siis ikkagi Kristen Michal oli see, kes tunnetas, et see ei ole ikka õige asi?

Ei olnud mingit kokkulepet, mida püüavad näidata poliitilised konkurendid. See on Reformierakonna siseelu. Nende plaanide osas ei oska ma midagi eriti kommenteerida.

Kas see on laim või vale info, et Keskerakond nõudis kõiki linnaosavanemate kohti?

See on laim või vale info. Ma ei tea, kust see pärit on. Reformierakond ise mõtles selle välja või siis endised koalitsioonipartnerid.

Me näeme ju praegu, et sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Isamaa Tallinnas püüavad näidata, et kõik probleemid, mis olid pooleteise aasta jooksul, on Reformierakonna probleemid. Nad ütlevad, et muidu oli tore linnavalitsus, aga Reformierakonna tõttu oli korralagedus ja korruptsioonimaiguga tehingud. Tegelikult ei olnud ainult Reformierakond selles süüdi, et me nägime poolteise aasta jooksul, kuidas igas valdkonnas toimub korralagedus. Vastutus on eelkõige sotsiaaldemokraatidel, sest see valem tekkis just tänu nende initsiatiivile ning vastutus on ka nii Isamaal kui ka erakonnal Eesti 200.

Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kas plaanite Urmas Sõõrumaaga tulevikus koostööd teha, kuigi ta on astunud selgelt teie konkurendi Reformierakonnaga koostööd tegema?

Urmas Sõõrumaga oli mul päris palju kokkupuuteid eelkõige Eesti Olümpiakomitee töö käigus ning ka sellepärast, et Sõõrumaa on teadaolevalt suur arendaja Tallinna linnas. Ma arvan, et ta on siiralt Tallinna patrioot ja tegelikult, kui algas see tsirkus, mille osalejaks sai ka Sõõrumaa, siis mul oli päris kahju seda vaadata. Ma olen kindel, et tema motivatsioonid olid tegelikult siirad. See, kuidas kukkus kogu see asi välja, on eelkõige Reformierakonna vastutus ja koostöö käib ikkagi inimeste vahel ja erakondade vahel.

Opositsiooniliider Urmas Reinsalu Isamaast on sõnanud, et need sügisesed kohalikud valimised peaksid olema usaldushääletus Reformierakonna juhitavale Toompea koalitsioonile. Kas teie näete samamoodi ja olete Reinsaluga selles küsimuses samas paadis?

Ma arvan, et Reinsalu sõnum on tingitud eelkõige nende üleriigilisest reitingust. Just vastandumine riigi valitsusega on toonud neile kõrged reitingud ja seda nad loomulikult soovivad ka realiseerida, mis on samas ka õiglane. Toetust saavad erakonnad, keda inimesed usaldavad, seega see eesmärk on arusaadav ja ma olen nõus ka sellega, et tegelikult inimesed tõepoolest annavad tagasisidet väga palju riigi poliitikale tulevastel valimistel.

Kas Tallinna peatänava projekt pannakse uuesti sahtlisse tagasi?

See tuleb üle vaadata, mis seisus see on ja kuhu sellega on jõutud. Ma tuletan meelde, et juba viis aastat tagasi ei olnud minu sõnum, et me ei tee seda. Ma rääkisin sellest, et peatänava projekt on võimalik ainult suure pildi kontekstis, et me ei saa ühe projekti tõttu panna liiklust seisma terves linnas. Kui on olemas laiem visioon, kuidas selle projektiga edasi minna, mis puudutab terve kesklinna liiklusolukorda, siis seda tuleb vaadata.

Ma lihtsalt tuletan meelde, et see, et peatänavast üldse on võimalik praegu rääkida, on tingitud väga palju sellest, et on tehtud valmis Reidi tee projekt ja Reidi tee projekt oli Keskerakonna projekt.



Ossinovski juhtimise ajal on Tallinna linna struktuuridest koondatud sadu töökohti ning ka paljud ametnikud on uute ametnikega asendatud. Kui tuua näiteid, siis Tallinna strateegiakeskuses vähendati 11 ametikohta, haridusametist koos haldusalaga 27 ametikohta, keskkonna- ja kommunaalametist ja haldusalast 27 kohta. Kui nüüd Keskerakond tuleb tagasi, siis kas te korraldate nii-öelda vastureformatsiooni ja need, keda Keskerakond saab usaldada, tuuakse tagasi?

Ma võib-olla tuletaks meelde veel mõned numbrid. Samas linnapea büroos on üheksa nõunikku - see on rekord. Ma ei mäleta kunagi, et oleks selline nõunike arv olnud. Ossinovski linnavalitsuses oli kaheksa abilinnapead. See oli minu arvates ka rekord. Igas ametis on laiali jooksnud spetsialistid ja eelkõige spetsialistid, keda me kogusime paarikümne aasta jooksul.

Kui tõsiseks konkurendiks valimistel võivad Narvas kujuneda näiteks erakond KOOS või Plaan B, kus figureerivad endised Keskerakonna poliitikud? Kas ja kui suure ohuna näete neid erakondi Keskerakonna häältele?

Meie põhiseadus annab võimaluse kõigile kandideerida. Kõigil on see võimalus olemas ja nende seas on ka sellised erakonnad või valimisliidud, kelle sõnumid ei ole meile pehmelt öeldes arusaadavad.

Kas ma sain õigesti aru, et KOOS ja Plaan B ei ole liidud, kellega Keskerakond koostööd saaks teha?

Sellist plaani kindlasti ei ole.