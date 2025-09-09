X!

Pern loodab varjatud rahastamise kriminaalasjas sügisel kahtlustuseni jõuda

Taavi Pern
Taavi Pern Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Juuli keskpaigas liitus väidetavalt Isamaa ebaseadusliku rahastamisega seotud kriminaalasjaga riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Taavi Pern, kes ei ütle küll endiselt, et tegemist on just Isamaaga seotud uurimisega, ent kinnitas Delfile: kahtlustuse või kahtlustustusteni jõutakse selles kriminaalasjas enne talve tulekut.

Aprilli alguses tuli uudis, et Delfile teadaolevalt on Isamaa erakonna suhtes juba mõnda aega käinud kriminaalmenetlus, millega keskkriminaalpolitsei uurib partei võimalikku ebaseaduslikku rahastamist. Ajakirjandus ei ole aga siiani saanud riigiprokuratuurist kommentaare, kas, mis ja kelle vastu menetlus toimub.

"Praegu saame kinnitada seda, et meie juhime menetlust ühes kriminaalasjas, kus uurime, kas ühele Eesti erakonnale on tehtud keelatud annetus või mitte. Paraku oleme sellises faasis, kus ühegi potentsiaalse kahtlustatava nime välja ei ütle ja loomulikult ei saa öelda, kes selle keelatud annetuse adressaat on," ütles Pern.

Kriminaalasja sisu suhtes vaikimist põhjendab Pern asja mahukusega, samuti sellega, et uurimine on endiselt faasis, et kui on tegemist erakondade rahastamisega seotud menetlusega, siis peab prokuratuur enne seda, kui kahtlustusi esitada saab, panema paika mingid piirkonnad.

"Praegu oleme seisus, kus meil on kogutud tõendite põhjal siseveendumus, et on toimunud keelatud rahastamine ning on alust menetlust jätkata, et selgitada välja, kas tegemist võib olla kuriteoga," sõnas Pern.

Seni kogutud materjalide põhjal ei saa Perni sõnul välistada, et kahtlustatavaid võib olla kaks, aga võib-olla neli või veel rohkemgi.

Ühtlasi soovib Pern, et uurijad suudaks plaanis olevad toimingud läbi viia selliselt, et kahtlustuste esitamine võiks olla reaalne sügiskuudel, mitte talvekuudel ega järgmise aasta alguses.

Delfi on varem väitnud, et uurimine seotud Isamaa suurannetaja Parvel Pruunsillaga.

Kevadel ütles Pruunsild ERR-ile, et tema poole pole pöördutud väidetava kriminaalasja algatamise pärast. Küll aga ütles Pruunsild, et temaga on ühendust võtnud mitu inimest ja öelnud, et selline uurimine käib.

"Ma olen küsimustest aru saanud, mida inimestele on esitatud, et uuritakse Isamaa rahastamist perioodil, kui Parempoolsed tahtsid Isamaad üle võtta. /.../ Toetasin erinevaid inimesi erineval viisil sisevõitluses, et Isamaa jääks selliseks, nagu ta on," ütles Pruunsild.

Täpsustavale küsimusele, kas ta toetas neid inimesi rahaliselt, vastas Pruunsild jaatavalt, kuid mis summadega, ta öelda ei soovinud. Nagu ka seda, keda ta konkreetselt toetas.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Pern loodab varjatud rahastamise kriminaalasjas sügisel kahtlustuseni jõuda

