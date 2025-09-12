Pärnus tõotavad valimised tulla tiheda konkurentsiga

Pärnus kandideerib valimistel 11 nimekirja, mida on võrreldes eelmiste kohalike valimistega rohkem. Kõige pikema nimekirjaga läheb välja erakond Isamaa, millele Norstati uuring näitab praeguse seisuga võitu.

"Nii tihedat nimekirjade vahel konkureerimist, kui seekord on tulemas, ei ole ma varem näinud, et küll on võib-olla mõnevõrra vähem kandidaate, aga need kandidaadid on jagunenud rohkemate nimekirjade vahel. Esialgne hinnang ja arvamus kogemuste põhjal ütleb mulle, et kõige tihedam rebimine tuleb nende nimekirjade vahel, kes on täna esindatud Pärnu linnavolikogu koosseisus ehk siis EKRE, Keskerakond, Reformierakond, valimisliit Pärnu Ühendab ning Isamaa. Mina näen, et esineliku moodustavad siis Keskerakond, EKRE, Reformierakond ja Isamaa," sõnas Isamaa Pärnu linnapeakandidaat Siim Suursild.

Võitu loodab ka Pärnus eelmised valimised võitnud EKRE. Norstati uuringu järgi teeks EKRE tänase seisuga Isamaa järel paremuselt teise tulemuse.

"Isamaa kindlasti oma suure üleriigilise toetuse pealt omab pikka aega juba liidripositsiooni, aga me oleme praegu tulemusega rahul. Muidugi teeme selle nimel ikkagi kõik, et saada sinna nimekirja etteotsa, et valijad eelistaksid just meid ja võib-olla Isamaa ongi meie kõige otsesem konkurent," lausus EKRE Pärnu linnapeakandidaat Valmar Veste.

Erakondadest on oma nimekirjaga väljas veel EERK, Parempoolsed, Eesti 200 ja Vabaerakond Aru Pähe. Sotsiaaldemokraadid sel korral Pärnus oma nimekirjaga välja ei lähe. Kui eelmisel korral kandideeris valimisliitudest Pärnus vaid üks - nüüdseks pikalt võimul olnud Pärnu Ühendab - siis seekord pakub neile konkurentsi kaks uut valimisliitu - plaan B ja Südamega Pärnu.

"Me tegelikult ju startisime alles varakevadel ja tänaseks on 20 väga tugevat kandidaati. Inimesed ei taha enam valida ainult erakondi kohalikul tasandil. Võimalus on valida ka valimisliite, kes ei räägi lihtsalt plakatitelt tuntud loosungitest, et alandame makse, siis tõstame pensioneid. Need ei ole kohaliku elu teemad ja inimesed ei ole rumalad, inimesed saavad sellest aru. Ma usun, et valimisliitudel mitte ainult Pärnus, vaid üldse üle vabariigi on sellel aastal erakordselt head võimalused," ütles valimisliidu Südamega Pärnu linnapeakandidaat Kristel Voltenberg.