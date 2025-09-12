X!

Pärnus tõotavad valimised tulla tiheda konkurentsiga

Eesti
Pärnu linnavalitsus.
Pärnu linnavalitsus. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Pärnus tulevad kohalikud valimised eeldatavalt tiheda konkurentsiga, sest võrreldes eelmiste kohalike valimistega on kandideerimas rohkem erakondi kui ka valimisliite.

Pärnus kandideerib valimistel 11 nimekirja, mida on võrreldes eelmiste kohalike valimistega rohkem. Kõige pikema nimekirjaga läheb välja erakond Isamaa, millele Norstati uuring näitab praeguse seisuga võitu.

"Nii tihedat nimekirjade vahel konkureerimist, kui seekord on tulemas, ei ole ma varem näinud, et küll on võib-olla mõnevõrra vähem kandidaate, aga need kandidaadid on jagunenud rohkemate nimekirjade vahel. Esialgne hinnang ja arvamus kogemuste põhjal ütleb mulle, et kõige tihedam rebimine tuleb nende nimekirjade vahel, kes on täna esindatud Pärnu linnavolikogu koosseisus ehk siis EKRE, Keskerakond, Reformierakond, valimisliit Pärnu Ühendab ning Isamaa. Mina näen, et esineliku moodustavad siis Keskerakond, EKRE, Reformierakond ja Isamaa," sõnas Isamaa Pärnu linnapeakandidaat Siim Suursild.

Võitu loodab ka Pärnus eelmised valimised võitnud EKRE. Norstati uuringu järgi teeks EKRE tänase seisuga Isamaa järel paremuselt teise tulemuse.

"Isamaa kindlasti oma suure üleriigilise toetuse pealt omab pikka aega juba liidripositsiooni, aga me oleme praegu tulemusega rahul. Muidugi teeme selle nimel ikkagi kõik, et saada sinna nimekirja etteotsa, et valijad eelistaksid just meid ja võib-olla Isamaa ongi meie kõige otsesem konkurent," lausus EKRE Pärnu linnapeakandidaat Valmar Veste.

Erakondadest on oma nimekirjaga väljas veel EERK, Parempoolsed, Eesti 200 ja Vabaerakond Aru Pähe. Sotsiaaldemokraadid sel korral Pärnus oma nimekirjaga välja ei lähe. Kui eelmisel korral kandideeris valimisliitudest Pärnus vaid üks - nüüdseks pikalt võimul olnud Pärnu Ühendab - siis seekord pakub neile konkurentsi kaks uut valimisliitu - plaan B ja Südamega Pärnu.

"Me tegelikult ju startisime alles varakevadel ja tänaseks on 20 väga tugevat kandidaati. Inimesed ei taha enam valida ainult erakondi kohalikul tasandil. Võimalus on valida ka valimisliite, kes ei räägi lihtsalt plakatitelt tuntud loosungitest, et alandame makse, siis tõstame pensioneid. Need ei ole kohaliku elu teemad ja inimesed ei ole rumalad, inimesed saavad sellest aru. Ma usun, et valimisliitudel mitte ainult Pärnus, vaid üldse üle vabariigi on sellel aastal erakordselt head võimalused," ütles valimisliidu Südamega Pärnu linnapeakandidaat Kristel Voltenberg.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:29

Nädalavahetusel sajab vihma ja on äikest

21:28

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

21:21

Pärnus tõotavad valimised tulla tiheda konkurentsiga

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

20:46

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

20:44

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

20:36

Viipekeelsed uudised

20:12

ERR Iisraelis: Gaza lähedale linna on inimesed juba tagasi kolinud

19:59

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

19:59

NATO tugevdab vägesid idatiival

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

16:42

Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi Uuendatud

11.09

Transpordiamet plaanib madalamat piirkiirust ja keskmise kiiruse kaameraid

06:41

Atonen: osa Reformierakonna juhte on täiesti vasakpoolsete vaadetega

13:43

Lukas soovitab vägivalda õhutanud juutuuberil Isamaas kandideerimisest loobuda Uuendatud

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

11.09

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto Uuendatud

14:47

Allikas: Ukraina droonirünnak peatas nafta väljaveo Primorski sadamast

20:46

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

07:00

USA võimud: Kirki tapja laskemoonal olid fašismivastased loosungid

11.09

Venemaa kutsus Poolat üles avama uuesti piiri Valgevenega

ilmateade

loe: sport

21:28

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

20:44

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

19:59

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

loe: kultuur

18:50

Honkasalo: filmis "Orenda" on inimtunded, millest ei saa sõnadega rääkida

18:45

Saaremaale kavandatakse maineka arhitekti Louis Kahni keskust

16:35

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

16:00

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

loe: eeter

15:40

Rattamatkaja: kõik Eesti vanad raudteetammid on läbi sõidetud

13:30

Põhjanabal töötav meregeoloog: siin on keskmine Eesti talv

11:45

"Terevisiooni" nädala hoidis: Tarrvi Laamanni Reggae Tarrvi kaste

10:21

Koreograaf Teet Kask: Jaapan on minu kirg

Raadiouudised

18:40

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

18:40

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

15:30

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

15:25

Ministeerium plaanib keelata esimesse klassi minejate koolikatsed

15:25

Eesti idaosa õhuruumis kehtivad lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud

15:25

Raadiouudised (12.09.2025 15:00:00)

12:45

Iru elektrijaam ei hakka seakorjuseid põletama

12:40

Balti elektrijaam läks kolmeks kuuks kapitaalremonti

12:40

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (12.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo