X!

Reuters: USA püüab nõrgestada Hiina mõju maailma sadamates

Välismaa
COSCO-le kuuluv sadam Hiinas
COSCO-le kuuluv sadam Hiinas Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/CFOTO
Välismaa

USA president Donald Trumpi administratsioon on asunud nõrgestama Hiina üleilmset sadamatevõrgustikku, et tuua rohkem strateegilisi terminale Lääne mõju alla, rääkisid kolm plaaniga kursis olevat allikat Reutersile.

USA on alustanud ambitsioonikat katset laiendada oma merelist mõju. Algatuse eesmärk on maandada Washingtonis kasvavaid hirme, et võimaliku konflikti korral jääks riik Hiina suhtes ebasoodsasse olukorda.

Trumpi administratsiooni ametnike sõnul ei ole USA kaubalaevastik piisavalt varustatud, et pakkuda sõja ajal armeele logistilist tuge, ning Washington sõltub liigselt välislaevadest ja -sadamatest.

Valge Maja kaalub erinevaid võimalusi, sealhulgas USA või Lääne eraettevõtete toetamist Hiina osaluste väljaostmisel sadamates, ütlesid kolm allikat. Nad ei nimetanud konkreetseid ettevõtteid, välja arvatud viide BlackRocki kavandatavale tehingule, mille kohaselt ostetakse Hongkongi CK Hutchisoni sadamavarad 23 riigis – sealhulgas Panama kanali ääres.

Valge Maja ja USA rahandusministeerium ei vastanud Reutersi päringutele.

Allikate sõnul tunnevad USA ametnikud ja seadusandjad lisaks Panamale muret Hiina meretaristu omandite pärast ka sellistes kohtades nagu Kreeka ja Hispaania, Kariibi mere piirkond ning Ameerika Ühendriikide lääneranniku sadamad.

Hiina saatkonna esindaja Washingtonis ütles, et Hiina teeb teiste riikidega tavapärast koostööd rahvusvahelise õiguse raames.

"Hiina on alati olnud vastu ebaseaduslikele ja õigustamatutele ühepoolsetele sanktsioonidele ning niinimetatud pika käe jurisdiktsioonile ja sammudele, mis rikuvad ja õõnestavad teiste riikide seaduslikke õigusi ja huve majandusliku sunni, hegemoonia ja kiusamise kaudu," ütles Hiina esindaja.

"USA valitsus peab Hiina investeeringuid ülemaailmsetes sadamates suureks ohuks oma riiklikule julgeolekule," ütles riskianalüüsifirma KCS Group asutaja Stuart Poole-Robb.

"Mure on, et Hiina võib oma kontrolli nende varade üle kasutada luuretegevuseks, sõjalise eelispositsiooni saavutamiseks või tarneahelate häirimiseks geopoliitiliste kriiside ajal," ütles ta, viidates vestlustele USA julgeolekupartneritega.

Fookuses on Kreeka sadam

USA kavatseb uurida Hiina huve Kreeka sadamas Piraeuses, ütlesid kolm allikat. Ateenast idas asuv Piraeus on oluline sõlmpunkt kaubateel, mis ühendab Euroopat, Aafrikat ja Aasiat.

Üks Hiina suurimaid sadama- ja laevandusettevõtteid COSCO omab 67-protsendist osalust Piraeuse sadamaameti ettevõttes.

Mõned Hiina investorid pelgavad, et Washington võib võtta sihikule COSCO tegevuse Kreekas, ütles allikas, kes on lähedalt seotud Hiina investoritega Kreeka laevandussektoris.

USA kaitseministeerium lisas COSCO jaanuaris musta nimekirja ettevõtetest, millel on sidemed Hiina sõjaväega. Kuigi see määratlus ei too kaasa koheseid keelde USA ettevõtetele nimekirjas olevatega äri tegemiseks, võib see olla märguandeks, et kaalumisel on täiendavad meetmed.

Hiinal on kas omandis või rendilepinguga kontroll mitmete sadamate üle, mida haldavad ettevõtted nagu COSCO ning teised riigi kontrolli all olevad firmad, näiteks China Merchants ja Shanghai SIPG.

USA mõttekoda Council of Foreign Relations avaldatud eelmise aasta raporti kohaselt oli Hiinal 2024. aasta augustis investeeringuid 129 sadamaprojektis üle maailma.

USA mereväe hinnangul on Hiina laevaehitustööstus ligikaudu 230 korda suurem kui USA laevatehaste võimsus, mis tähendab, et järele jõudmine võib võtta aastakümneid.

USA algatus on suurendanud pingeid Pekingiga ajal, mil riikide suhted on kaubandussõja ja tollimaksude tõttu hoobi saanud.

Gibraltari väin vaatluse all

Märtsis alustas USA Föderaalne Merenduse Komisjon seitsme meretranspordi kitsaskoha ülevaatamist. Komisjoni sõnul soovitakse tuvastada regulatsioone, poliitikaid või tavasid, "mis tekitavad ebasoodsaid laevaliikluse tingimusi".

Gibraltari väin, mis eraldab Hispaaniat Aafrikast Vahemere sissepääsu juures, oli üks sellistest veeteedest, mida ülevaatus käsitleb.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez on püüdnud tugevdada kaubandussuhteid Hiinaga, mis on tekitanud Washingtonis muret Pekingi ligipääsu üle Hispaania sadamatele, ütlesid kaks allikat.

"Meil ei ole teadlikud ühestki väidetavast murest ega kolmandate osapoolte lähenemistest selles küsimuses, seega ei ole meie jaoks asjakohane kommentaare anda," ütles Hispaania välisministeeriumi pressiesindaja, kui temalt küsiti kommentaari Hiina investeeringute kohta sadamatesse.

Hispaania sadamaameti pressiesindaja ütles, et COSCO-l on kasutuskokkulepped konteineriterminalide haldamiseks Valencias ja Bilbaos.

Trump on pärast Valgesse Majja naasmist astunud mitmeid samme, et tugevdada USA mõjuvõimu meredel.

Ta allkirjastas aprillis korralduse, et elustada riiklik laevaehitus ja laiendada USA kontrolli all olevate laevade arvu.

USA kaalub ka tasude kehtestamist Hiinas ehitatud või Hiina lipu all sõitvatele laevadele, kui need sisenevad USA sadamatesse.

Samuti on Trump seadnud eesmärgiks viia Gröönimaa USA kontrolli alla, kuna see asub Arktika ja strateegiliselt oluliste mereteede lähedal.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:56

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

21:56

ETV spordisaade, 16. september

21:35

Tartus hakkas keset linnakära kasvama päevalill

21:21

Tallinn soovib rattateede võrgustiku Google Mapsi lisada

21:20

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

21:19

Kohalikel valimistel keskenduvad erakonnad riigitasandil tehtavatele otsustele

21:15

Euroopa Liit hoidub Vene kodanike viisaküsimuses karmimatest sammudest

20:40

Reuters: USA püüab nõrgestada Hiina mõju maailma sadamates

20:39

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

20:30

Kolmapäeval kell 10 "Otse uudistemajast": Erkki Keldo

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

09:33

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

04:23

Plaanitav seadusemuudatus edendab alkoholi e-müüki

21:56

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

15.09

Sõja 1300. päev:Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

16:53

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

11:46

Seadusemuudatus ei luba kaluril inimesele korraga üle 10 kilo kala müüa

13:52

Kliimaministeerium Tallinnasse kerkivasse loodusmajja ei koli

15.09

Kagupiirile tuleb ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

15:39

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

ilmateade

loe: sport

21:56

ETV spordisaade, 16. september

21:20

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

20:39

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

20:01

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

loe: kultuur

18:55

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

18:50

STL-i uus lavastuste sari toob tantsulavale kunstniku, inseneri ja dirigendi

18:47

Viive Noor tähistab 70. sünnipäeva seni suurima isikunäitusega

18:45

Joonas Sildre tutvustas USA-s Arvo Pärdi elulool põhinevat graafilist romaani

loe: eeter

15:52

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

15:42

Marko Mägi: enne Cätliniga abiellumist olime seitse aastat parimad sõbrad

14:04

Merle Randma-Aru: elu pakkus väljakutseid, millest ei julgenud unistadagi

11:03

Hobiaednik: õige istutussügavus on lillesibulate istutamisel määrav

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.09.2025 18:00:00)

18:05

Kohalike valimiste eel vaieldakse Saaremaal meretuuleparkide üle

17:35

Tartu-Riia nn ekspressrongi avamine on takerdunud

17:35

Maailma nafta- ja gaasitoodang väheneb aina kiiremini

16:45

Kinodesse jõuab Kullar Viimse uus dokumentaalfilm "Torn"

16:05

Ülejärgmisesest aastast peaks jõustuma keeld pidada koeri ketis

15:25

Raadiouudised (16.09.2025 15:00:00)

12:55

Ilm püsib vihmane ja jahe

12:55

Riigikogu kuulas ära õiguskantsleri aastaülevaate

12:20

Raadiouudised (16.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo