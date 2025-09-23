X!

Otse kell 14: põhiseaduskomisjon arutab kohtusüsteemi kättesaadavust

Kohtuhaamrid.
Kohtuhaamrid. Autor/allikas: Silver Gutmann/riigikohus
Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab tänasel avalikul istungil, kuidas tagada Eestis kohtusüsteemi parem kättesaadavus. Kell 14 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Ando Kivibergi sõnul on arutelu eesmärk lahata kohtusüsteemi kättesaadavusega seotud kitsaskohti, aga ka võimalikke lahendusi, kuidas kohtusüsteemi kättesaadavust ja toimimist üle Eesti paremini korraldada. "Oluline on, et kohtupidamine oleks ja jääks kõikjal Eestis kõigile kättesaadavaks, nagu nõuab ka põhiseadus," ütles ta.

Komisjoni avalikule istungile on kutsutud justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, justiits- ja digiministeeriumi kohtute halduse asekantsler Mari-Liis Mikli, kohtute talituse nõunik Marilin Reintamm, kohtute projektijuht Viljar Peep ning riigikohtu esimees Villu Kõve ja direktor Üllar Kaljumäe.

Samuti on istungile kutsutud Eesti Puuetega Inimeste Koja jurist Kristi Rekand, Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu juhatuse esimees Ago Kokser, riigiprokuratuuri esindaja prokurör Priit Heinsoo, advokatuuri esindaja vandeadvokaat Martin Raude, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor ja külalisprofessor Priit Pikamäe, Tallinna Ülikooli avaliku õiguse ja õigusteooria külalisprofessor Madis Ernits, õiguskantsleri kantselei vanemnõunik Liina Lust-Vedder, Tallinna ringkonnakohtu esimees Kristjan Siigur, Tartu ringkonnakohtu esimees Tiina Pappel, Harju maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo, Tartu maakohtu esimees Marek Vahing, Viru maakohtu esimees Priit Kama, Tallinna halduskohtu esimees Kaupo Kruusvee, Tartu halduskohtu esimees Sirje Kaljumäe ja Eesti Kohtunike Ühingu esimees Anu Uritam.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

