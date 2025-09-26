Leedus puhkesid meeleavaldused uue kultuuriministri vastu

Leedu kultuurirahvas pole rahul, et nende valdkonna uueks ministriks sai parempopulistliku partei Nemunase Koidik kandidaat Ignotas Adomavičius. Neljapäeval kogunesid sajad kultuuritegelased presidendipalee ette, et protesteerida Adomavičiuse ametisse nimetamise vastu.

Petitsioon Adomavičiuse ametisse nimetamise vastu on kogunud juba 50 000 allkirja. Samas petitsioonis kutsutakse veel president Gitanas Nausėdat üles, et ta ei kiidaks heaks ühtegi Nemunase Koidiku kandidaati.

Sellest hoolimata teatas Nausėda, et nimetab Adomavičiuse ametisse. Ta tunnistas, et otsus sündis raske südamega.

Lisaks pealinnas toimunud protestile korraldati meeleavaldusi ka Kaunases, Klaipėdas, Panevėžyses ja Šiauliais. Kultuuriaktivistid leiavad, et Adomavičius on ebakompetentne ja ei sobi ametisse.

Vilniuses asuva presidendipalee väljak täitus protestijatega, kelle seas oli kuulsaid kunstnikke ja muusikuid.

Leedus puhkesid uue kultuuriministri vastased meeleavaldused Autor/allikas: J. Stacevičius / LRT

Helilooja Raminta Naujanytė põhjendas, miks tema hinnangul ei sobi Adomavičius ametisse.

"Usume, et tal puudub selle ameti jaoks pädevus. Minister peaks mõistma kultuurisektorit, omama õiget haridust, juhtimisoskusi ja oskust emotsioone kontrollida," ütles Naujanytė.

Sarnast muret avaldasid ka mitmed teised tuntud kultuuriinimesed.

42-aastane Adomavičius töötas varem oma perekonnale kuuluvas pastafirmas ärijuhina. Ta on olnud ka Leedu parlamendi aseesimehe Raimondas Šukyse nõunik. Ta õppis Čiurlionise kunstikoolis ja hiljem ärijuhtimist Vilniuse ülikooli rahvusvahelises ärikoolis.

Adomavičius ise ütles, tema vastasel petitsioonil on poliitiline maik juures. Kultuurirahvas aga lubas jätkata proteste. Üks plakat võttis kultuurirahva meeleolu kokku, seal seisis: "Kultuur ei ole müügiks."

Neljapäeval aga andis ka Leedu seim heakskiidu sotsiaaldemokraat Inga Ruginiene juhitava valitsuse platvormile. Võimuliitu kuuluvad nüüd sotsiaaldemokraadid, parempopulistlik Nemunase Koidik, Põllumeeste ja Roheliste Liidu ning Kristlike Perede Liidu ühisnimekiri.