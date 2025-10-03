Adomavičius astus Leedu kultuuriministri ametist tagasi

"Oma perekonna kaitseks ja kogu kogukonda tervikuna silmas pidades, et vältida valitsuse töö häirimist, astun tagasi," ütles Adomavičius reedel parlamendis ajakirjanikele.

Adomavičius ütles, et oma ametinädala jooksul saavutas ta peamise ülesande – tõi kultuuri rambivalgusse. Ta ütles, et tagasiastumisotsuse tegi tema ise ja keegi ei sundinud teda tagasi astuma. Ta siiski tunnistas, et astus selle sammu "üldise tausta ja igapäevaste sündmuste" valguses.

Adomavičiuse sõnul loodab ta, et tema tagasiastumine aitab leevendada pingeid valitseva bloki ja kultuurikogukonna vahel ning võimaldab tegelda tegelike kultuuriküsimustega.

"Usun, et minu lahkumine avab tee keskendumisele sisule, mitte vormile," ütles Adomavičius.

Parempopulistliku partei Nemunase Koidik liige Robertas Puchovičius ütles reedel ajakirjanikele, et kultuuriministeerium jääb vähemalt praegu selle partei kontrolli alla.

"Otsime kultuuriministri kohale uue kandidaadi," ütles Puchovičius.

Puchovičiuse sõnul sai Adomavičius ministeeriumis oma tööga hästi hakkama ja võiks poliitikas aktiivselt osaleda. Ta ei välistanud võimalust, et Adomavičius asub kultuuriministeeriumis teisele ametikohale.