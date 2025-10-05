Vilniuse lennujaam peatas öösel kuumaõhupallide tõttu ajutiselt liikluse

Riigi lennuliiklust haldava ettevõtte Oro Navigacija esindajad teatasid töö peatamisest laupäeva õhtul. Nende sõnul olid põhjuseks Vilniuse lennujaama suunas liikunud kuumaõhupallid.

Leedu rahvusringhäälingu LRT teatel kinnitasid kohalikud võimud, et lennujaama suunas lendas 13 kuumaõhupalli.

Ametnike sõnul nähti palle Baltoji Voke piirkonna lähedal, mis asub lennujaamast linnulennult mõne kilomeetri kaugusel edelas.

Lennuliiklus taastati pühapäeval kell 4.50.

Lennujaama teatel mõjutas ajutine lennuliikluse sulgemine mitmeid öiseid lende, millest enamus suunati Lätti ja Poolasse, väljumised aga tühistati. Üks Kopenhaagenisse suunduma pidanud lend pöördus tagasi Taani.

Viimastel nädalatel on mitmed Euroopa lennujaamad pidanud lennuliikluse ajutiselt katkestama tundmatute droonide tõttu. Neljapäeval ja reedel peatati ajutiselt lennud Müncheni lennujaamas, nädal varem Taanis ja Norras.