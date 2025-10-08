Lätis püsis hinnatõus septembris 4,1 protsendil

Septembris tõusid Lätis hinnad võrreldes möödunud aastaga 4,1 protsenti, teatas statistikaamet. Sama hinnatõus oli ka kuu varem.

Tarbijahinna taseme muutusele avaldas suurimat mõju toidu ja alkoholivabade jookide, eluasemega seotud kaupade ja teenuste, transpordiga seotud kaupade ja teenuste ning alkohoolsed joogide ja tubakatoodete hinnatõus.

Toidu ja alkoholivabade jookide rühmas tõusid hinnad aasta jooksul 6,8 protsenti. Grupi keskmist hinnataset mõjutas enim kohvi hind, mis tõusis 35,1 protsenti. Samuti kasvasid linnad oluliselt linnuliha (20,8 protsenti), šokolaadi (24 protsenti), munade (18,9 protsenti), või (19,7 protsenti) ning kuivatatud, soolatud või suitsutatud liha (3,4 protsenti) puhul.

Kallinesid ka taimeõli (20,5 protsenti), piim (6,4 protsenti), piimatooted (4,9 protsenti), värsked puuviljad (neli protsenti), kondiitritooted (3,9 protsenti), veiseliha (27,5 protsenti), leib (2,1 protsenti), puu- ja köögiviljamahlad (8,3 protsenti), sealiha (2,8 protsenti) ning jogurt (viis protsenti).

Aastaga odavnesid värsked köögiviljad (2,4 protsenti), suhkur (12,5 protsenti), värske või jahutatud kala (7,7 protsenti), kartul (3,4 protsenti) ja oliiviõli (5,1 protsenti).

Alkohoolsete jookide ja tubakatoodete keskmine hinnatase tõusis 3,9 protsenti. Tubakatoodete hinnad kasvasid aasta jooksul keskmiselt 9,6 protsenti. Alkohoolsete jookide hinnad kerkisid 0,8 protsenti, peamiselt kallinesid kangemad joogid ja vein. Seevastu õlu odavnes.

Eluasemega seotud kaupade ja teenuste keskmine hinnatase tõusis 4,1 protsenti. Kõige märkimisväärsem hinnatõus aasta jooksul toimus elektri hinnas (10,8 protsenti).

Kallinesid ka elamu haldusteenused (7,8 protsenti), maagaas (10,9 protsenti), elamu hooldus- ja remonditeenused (12,3 protsenti), eluasemeüür (5,9 protsenti), veetarned (6,4 protsenti), kanalisatsiooniteenused (8,4 protsenti) ning jäätmekäitlus (6,6 protsenti). Seevastu odavnesid soojusenergia (4,5 protsenti) ja tahke kütus (4,1 protsenti).

Transpordiga seotud kaupade ja teenuste hinnad tõusid 2,6 protsenti, mida mõjutas enim kütusehindade 3,1-protsendine tõus. Diislikütus kallines 3,2 protsenti, bensiin 0,8 protsenti ja vedelgaas 15,2 protsenti. Aasta jooksul kallinesid ka reisijate õhutransport ning isiklike sõidukite hooldus- ja remonditeenused. Seevastu kasutatud autod odavnesid.

Restoranide ja hotellide teenuste keskmine hinnatase tõusis 5,7 protsenti.

Tervishoiuvaldkonnas tõusis keskmine hinnatase 3,7 protsenti.

Teistes tarbijarühmades olid kõige märkimisväärsemad hinnatõusud side- ja televisiooniteenustes, eelkoolihariduses, kõrghariduses, rõivastes, jalatsites ning vabaaja- ja sporditeenustes.

Võrreldes 2015. aastaga olid tarbijahinnad 2025. aasta septembris 51,7 protsenti kõrgemad. Kaupade hinnad tõusid 49,6 protsenti ja teenuste hinnad 55,7 protsenti.