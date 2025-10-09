X!

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

Aserbaidžaani president Ilham Alijev ja Venemaa president Vladimir Putin
Aserbaidžaani president Ilham Alijev ja Venemaa president Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX/EPA/GRIGORY SYSOEV
Venemaa president Vladimir Putin tunnistas neljapäeval esmakordselt oma riigi rolli 2024. aastal toimunud Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises ja nõustus selle eest kompensatsiooni tasuma.

Putin tunnistas kohtumisel Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijeviga, et kaks Vene raketti plahvatasid Aserbaidžaani lennuki kõrval pärast Ukraina droonide sisenemist Vene õhuruumi.

Lennuk, mis oli teel Bakust Tšetšeenia pealinna Groznõisse, tegi 2024. aasta 25. detsembril katastroofilise maandumise Kasahstani lähedal Aktau linnas pärast kõrvalekallet Lõuna-Venemaal. Õnnetuses hukkus 38 ja jäi ellu 29 inimest.

Eelmisel aastal esitas Putin harvaesineva avaliku vabanduse Alijevile selle eest, mida Kreml nimetas "traagiliseks juhtumiks" Venemaa õhuruumis. Alijev nõudis Venemaalt korduvalt teo täielikku ülestunnistamist ja selle eest vastutuse võtmist.

Katastroofilise maandumise teinud Aserbaidžaani lennuk Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Azamat Sarsenbayev

Neljapäeval rääkis Putin Venemaa rollist lennuki allakukkumises detailsemalt ja nõustus selle eest kompensatsiooni tasuma.

"Venemaa teeb sellistel traagilistel juhtudel kõik vajaliku kompensatsiooni pakkumiseks ja kõigi asjasse puutuvate ametnike teod vaadatakse üle," sõnas Putin.

"Meie kohustus on anda objektiivne hinnang kõigele, mis juhtus, ja tuvastada tõelised põhjused," lisas ta.

"Kaks lastud raketti ei tabanud lennukit otse – kui see oleks juhtunud, oleks lennuk kohe alla kukkunud, kuid need plahvatasid, tõenäoliselt enesehävitusmeetmena, mõne meetri kaugusel, umbes 10 meetri kaugusel," ütles Putin.

"Ja nii tekkis kahjustus peamiselt mitte rakettide lõhkepeadest, vaid rakettide kildudest. Sellepärast tajus piloot seda kui kokkupõrget linnuparvega, mida ta teatas Vene lennuliikluse juhtidele," rääkis Putin.

Tugevalt kahjustatud lennuk üritas maanduda Groznõis, kuid Vene võimud ei andnud maandumisluba ning pilootidele anti käsk lennata ligi 450 kilomeetri üle Kaspia mere Kasahstani Aktau suunas, kus lennuk sooritas katastroofilise maandumise.

Neljapäeval märkis Putin, et lennukatastroofi põhjuste täielikuks uurimiseks kulub "tõenäoliselt veel aega".

Veebruaris Kasahstani valitsuse veebilehel avaldatud esialgses raportis leiti, et lennuk sai väliseid kahjustusi ning selle kere oli täis auke.

Alijev oli lennukatastroofi pärast ärritunud ning kritiseeris avalikult Moskva esialgseid reaktsioone, öeldes, et need püüdsid juhtumi põhjust varjata.

Neljapäeval tänas ta Putinit selle eest, et too isiklikult uurimise käiku jälgib.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, Reuters

