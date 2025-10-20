X!

Michal: ebakindlus otsuste tegemisel lõi valitsusvastast elementi

Kristen Michal saates
Kristen Michal saates "Valimiste õhtu".
Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles ETV valimissaates, et vastutab erakonnajuhina erakonna tegemiste eest ning nendel valimistel tekkinud valitsusvastase elemendi taga oli muu hulgas ka valitsuse ebakindlus otsuste tegemisel.

"Ma arvan, et nendel valimistel kindlasti on sellist valitsusvastast elementi, oleks imelik öelda, et seda ei ole. Ma arvan, et mitu asja. Esiteks erinev ebakindlus otsuste tegemisel – palju on otsustatud ringi, eriti maksudega. Segadust on olnud poliitikas laiemalt. Ma arvan, et seal seda elementi on," ütles Michal.

Michal tunnistas, et tunneb ka end segaduse eest vastutavana. "Kindlasti. Reformierakonna esimehena kindlasti vastutan Reformierakonna erinevate toimetamiste eest, pole kahtlust. Aga ma ütleks siiski, et ega keegi ei oota meilt ka kohe uue segaduse otsa korraldamist, et nüüd hakkame kohe kõike ringi tegema. Ma arvan, et need otsused, mis me viimases otsas teinud oleme, maksulangetused, kaitsekulutuste kasvatamised, on õiged otsused," lausus ta.

Michali sõnul oli Maris Lauri Tallinna linnapeakandidaadiks valimine õige otsus. 

"Minu meelest Maris on väga tubli, mulle Maris meeldib ja ma arvan, et me valisime parima võmaliku linnapeakandidaadi. Kindlasti, kui keegi tahab, võib seda ametit ise proovida. Õnneks valimistega on nii, nagu ühistranspordiga, need käivad perioodiliselt. See tähendab seda, et järgmistel valimistel – nii riigikogu valimistel, kohalikel valimistel – on kõigil võimalus proovida, kuidas ta inimeste hulgas toetuse saab. Aga Maris on väga tubli ja mulle üldse ei meeldi seesama hoiak, mida ka ERR-is debatis öeldi, et Maris Lauri polnud debatis agressiivne. Targad ja analüütilised inimesed ei peagi märatsema, nad saavad rahulikult räägitud, andke neile lihtsalt siis sõna," rääkis Michal.

"Minu meelest on kõige olulisem küsimus, kas Tallinnas tuleb see kremlimeelsete sõnumite renessanss, kus öeldakse, et eestikeelne haridus ei ole okei, vene valijad, valgevene valijad on teretulnud jne. Või õnnestub panna linnavalitsus kokku, kus on sotsid, Isamaa, Reformierakond, Parempoolsed. No arvake ära kummale mina pöialt hoian," lausus Michal.

Saatejuht Joosep Värk küsis, kas Michal suudab selle koalitsiooniga järgmiste riigikogu valimisteni välja vedada.

"Kui ei suuda, siis ma olen kindel, et ajakirjandusest saame esimesena teada, pole ju kahtlust. Me teeme ikka kõik pingutused, et nii läheks. Ja ütleme ausalt, et Eesti 200 puhul on nende viletsat olukorda üritatud pikalt loitsida, öeldud, et kuidas nad laiali lähevad. Nad ei lähe laiali, nad teevad oma tööd pühendunult," vastas Michal.

Michal välistas uuesti koostöö Keskerakonnaga nii Tallinnas kui ka riigi tasandil. "Kuidas me saame nendega ühte teed minna, kui meil on julgeolekus nii erinevad vaated. Meie ütleme, et paneme juurde Ukraina toetamisele, kui saame. Nemad ütlevad, et teeks enne hoopis midagi muud. Eestikeelses hariduses me oleme eri leheküljel, põhiseaduse muutmises. Kõigis olulistes riikliku julgeoleku küsimustes me oleme eri meelel. Mina ei näe ühte teed," ütles Michal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

