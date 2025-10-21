X!

Ossinovski: Tallinna linnapea tuleb kas Keskerakonnast või SDE-st

Foto: Siim Lõvi /ERR
Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütles "Ringvaates", et Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja tema on nõus Tallinna juhtimisega jätkama, kui aga Isamaa otsustab luua liidu Keskerakonnaga, tuleb linnapea Keskerakonnast.

"Laias laastus on kaks varianti: kas Tallinna linnapea tuleb Keskerakonnast või jätkame meie juhtimisel. Sotsiaaldemokraadid on valmis seda vastutust kandma ja vastava ettepaneku me oleme ka teinud. Loodame, et lisaks Parempoolsetele ja Reformierakonnale teeb ka Isamaa otsuse, et Tallinn peab minema edasi, mitte tagasi," lausus Ossinovski.

Isamaa on võtnud mõttepausi ja teatab alles neljapäeva õhtul, kellega läbirääkimisi alustavad.

Ossinovski ütles, et Urmas Reinsalu ei taha Tallinna linnapeaks saada.

"See oli enne valimisi selge, et sellise õrna enamusega koalitsioonis ta ei soovi, kui tema päris ambitsioon on peaministri koht 2027. aasta valimistel. Isamaa positsioon ei ole ka ainulaadne: iga üks nendest neljast erakonnast võib teha Keskerakonnaga koalitsiooni. Matemaatiliselt on see võimalik. Lihtsalt teised on juba öelnud, et nemad ei soovi Keskerakonda võimu juurde tuua, aga Isamaa veel ei ole. Küllap nad kaalutlevad, mis on ühe või teise valiku mõju nende valijate toetusele pikemas plaanis," rääkis Ossinovski.

Ossinovski ütles esmaspäeval, et tegi ettepaneku Isamaale, Reformierakonnale ja Parempoolsetele koalitsiooniläbirääkimiste alustamiseks.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Marko Reikop

Allikas: "Ringvaade"

