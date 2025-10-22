X!

Otse kell 12: Pärnu võimukõneluste arengud

Pärnus algasid teisipäeval Keskerakonna eestvedamisel koalitsioonikõnelused EKRE, valimisliitudega Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab ning Parempoolsetega. Kolmapäeval kell 12 annavad läbirääkijad pressikonverentsi, mida näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Koalitsioonikokkuleppe kohaselt kuulub Pärnu linnapea koht EKRE-le. Erakonna Pärnumaa juht ja EKRE juhatuse liige Valmar Veste kinnitas, et on valmis vastutust kandma, kui volikogu talle selle ameti usaldab.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

