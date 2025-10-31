X!

Valgevene õhupallid häirisid neljapäeva hilisõhtul Vilniuse lennujaama tööd

Leedu välisminister Kestutis Budrys
Leedu välisminister Kestutis Budrys
Valgevenest Leetu lennutatud salakaubavedajate õhupallid häirisid neljapäeva hilisõhtul taas mitu tundi Vilniuse lennujaama tööd. Leedu välisministri sõnul kasutab Valgevene režiim õhupallisaadetisi, et tekitada probleeme Leedu lennundusele ja õhutada pingeid ühiskonnas.

Riikliku kriisireguleerimiskeskuse (NCMC) juht Vilmantas Vitkauskas ütles reede hommikul, et Valgevenest lennutati Leedu suunas tosin õhupalli, millest avastati kolm.

"Avastati kolm salakaubavedajate õhupalli. Nagu ma mainisin, siis seekord polnud palju radarijälgi – ainult umbes tosin. Võrreldes eelmise nädala arvudega on see tühine hulk," ütles Vitkauskas LRT raadiole.

"Kuid siiski on isegi üksainus radaril nähtav objekt ohtlik ja lennuliikluse eksperdid rakendavad asjakohaseid meetmeid, sest lihtsalt ei saa riskida selliste objektide sattumisega lennukite õhkutõusu- ja maandumistrajektoorile," lisas ta.

Lennuliiklus Vilniuse lennujaamas peatati neljapäeval veidi pärast kella 20 ja taastati kell 22.43.

Leedu lennujaamade teatel mõjutasid piirangud 20 lendu ja enam kui 2000 reisijat. Neli lendu tühistati, neli suunati ümber ja 12 hilines.

Vitkauskase sõnul aitas ametkondade tihedam koostöö seekordset häiret lühendada.

"Teatud juba rakendatud meetmed ja tihedam koordineerimine meie õhuväe ning Oro Navigacija vahel on muutnud koostöö ja infovahetuse palju otsesemaks. See viis kiiremate otsusteni ja olukorra kiirema hindamiseni, mis aitas lühendada õhuruumipiirangute kestust," ütles NCMC juht.

"See on ühiste jõupingutuste tulemus – see võimaldab ohte kiiremini hinnata ja kiiresti tegutseda," lisas ta.

Vitkauskas keeldus kommenteerimast, kas lennuliikluse piirangud mõjutasid peaminister Inga Ruginienė naasmist Lätist.

Eelmisel nädalal peatati salakaubavedajate õhupallidest tuleneva ohu tõttu Vilniuse lennujaama töö neli korda ja Kaunase lennujaama töö korra, mis mõjutas enam kui 140 lendu ja üle 20 000 reisija.

Leedu juhid on nimetanud õhupallide sissetungi riigi õhuruumi Minski hübriidrünnakuks.

Vastuseks sulges Vilnius kuuks ajaks oma piiri Valgevenega, tehes erandi vaid diplomaatidele, Kaliningradi transiidil olevatele venelastele ja Valgevenest Leetu naasvatele Euroopa Liidu kodanikele.

Leedu välisminister Kestutis Budrys ütles intervjuus rahvusringhäälingule, et Valgevene režiim on salakaubavedajate õhupallisaadetised rakendanud selleks, et tekitada probleeme Leedu lennundusele ja õhutada pingeid ühiskonnas. Ministri sõnul ootab Leedu Euroopa Liidult solidaarsust ja täiendavaid sanktsioone Valgevenele.

"Tsiviillennundus, see ei ole endiselt sanktsioonide all samal määral kui Venemaa lennundus," sõnas minister. "Näiteks on lennukid, mida opereerivad ettevõtted, mis on registreeritud Euroopas, aga mida omavad Valgevene kodanikud ja need võivad kasutada meie õhuruumi. Me peaksime selle lõpetama. Tsiviillennundus on üks neist."

Samuti kutsus ta üles lõpetama Valgevenest pärit toodete impordi keelamist.

"Ja teenused Valgevene ettevõtetele – õigusteenused ja auditeerimisteenused ja nii edasi. Nii et on valdkondi, kus me peame tegema rohkem ja saame teha rohkem, et näidata sellele režiimile, et nii ei saa käituda, ei saa tekitada kahju karistamatult. See ei saa nii olla. Me arvutame kokku kogu kahju ja me nõuame selle eest vastutust," ütles Budrys.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, AK

