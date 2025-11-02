Iraan lubab tuumarajatised senisest tugevamana üles ehitada

Iraan teatas pühapäeval, et ehitab Iisraeli ja USA rünnakutes kahjustada saanud tuumarajatised üles senisest tugevamana, samal ajal kui vahendaja Omaan kutsus Teherani ja Washingtoni üles seiskunud diplomaatiat elustama.

USA vabariiklasest president Donald Trump väitis, et rünnakud hävitasid Iraani tuumaprogrammi, kuid tegeliku kahju ulatus on endiselt teadmata.

Iraani president Masoud Pezeshkian ütles riigi tuumaagentuuri külastades, et Teheran ehitab hävinud rajatised üles senisest tugevamana.

"Hoonete hävitamine ei vii meid (ajas) tagasi," ütles ta oma ametlikule veebisaidile postitatud videos, lisades, et Iraani teadlastel on endiselt vajalik tuumaalane oskusteave.

Pezeshkian ei täpsustanud öeldut. Sarnastes kommentaarides enne rünnakuid veebruaris ütles ta, et Teheran ehitab oma rajatised rünnaku alla sattumise korral uuesti üles.

Iisrael alustas juunis Iraani vastu pommitamist, mis vallandas 12-päevase sõja, mille käigus rünnati nii tuuma- ja sõjalisi rajatisi kui ka elamurajoone ning tapeti palju tippteadlasi.

Iraan vastas ballistiliste rakettide rünnakutega Iisraeli linnade pihta.

Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles juulis pärast seda, kui Ühendriigid teatasid lahingutegevuse peatamisest, et kahju Iraanis oli tõsine ja ränk.

Iraani traditsiooniline vahendaja Omaan kutsus laupäeval kahte riiki üles kõnelusi jätkama.

"Me tahame naasta läbirääkimiste juurde Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel," ütles Omaani välisminister Badr Albusaidi Bahreinis toimunud IISS Manama Dialoogi konverentsil.

Iraani valitsuse pressiesindaja Fatemeh Mohajerani ütles pühapäeval, et Teheran on saanud sõnumeid diplomaatia jätkamise kohta, kuid ei lisanud täpsemaid üksikasju.

Omaan võõrustas sel aastal viit USA ja Iraani kõneluste vooru. Vaid kolm päeva enne kuuendat vooru alustas Iisrael rünnakuid Iraani tuumarajatiste vastu.

Pärast seda on Iraan silmitsi seisnud ÜRO sanktsioonide taastamisega, kuna Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa käivitasid Teherani väidetava 2015. aasta tuumaleppe rikkumise tõttu nn tagasilöögi mehhanismi.