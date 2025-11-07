Reformierakond valis peasekretäriks Kristo Enn Vaga

Vaga on riigikogu liige alates 2023. aastast, Reformierakonna liige 2017. aastast.

Senine Reformierakonna peasekretär Timo Suslov langetas otsuse ametist loobuda juba suvel, plaaniga loobuda kohast kohalike valimiste järel. Valimistele järgnenud nädalal teavitas ta ametlikult ametist lahkumisest ka erakonna juhatust.

Kuuldused, et uueks peasekretäriks võib saada kohalikel valimistel Tallinna piirkonna valimiskampaaniat juhtinud Vaga, levisid erakonna sees juba oktoobris .

