Reformierakond valis peasekretäriks Kristo Enn Vaga
Reformierakond valis reedel toimunud juhatuse istungil erakonna uueks peasekretäriks riigikogu liikme Kristo Enn Vaga.
Kuuldused, et uueks peasekretäriks võib saada kohalikel valimistel Tallinna piirkonna valimiskampaaniat juhtinud Vaga, levisid erakonna sees juba oktoobris.
Senine Reformierakonna peasekretär Timo Suslov langetas otsuse ametist loobuda juba suvel, plaaniga loobuda kohast kohalike valimiste järel. Valimistele järgnenud nädalal teavitas ta ametlikult ametist lahkumisest ka erakonna juhatust.
Vaga on riigikogu liige alates 2023. aastast, Reformierakonna liige 2017. aastast.
Toimetaja: Barbara Oja