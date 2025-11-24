Kõlvart: Tallinna võimulepe võib saada allkirjad selle nädala lõpus

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna koalitsiooniläbirääkimised lõpusirgel ja võimulepe võib saada allkirjad juba selle nädala lõpus.

"Tänaseks on kõik põhimõttelised teemad läbi räägitud ja ma arvan, et ka põhimõttelised kokkulepped on saavutatud. Täna saab pressikonverentsil käsitleda selliseid valdkondi nagu tsiviilkaitse, noorsootöö, kultuur ja sport. Läbirääkimistega liigume edasi ja nüüd on laual eelarve," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvarti sõnul saab öelda, et koalitsiooniläbirääkimised on lõpusirgel. "Suuremas plaanis küll. Eelarve ei ole küll tehniline küsimus, seal tekivad kindlasti ka kontseptuaalsed arutelud, aga suunad on valitud ja kokku lepitud. Nüüd tuleb otsustada, mis on rahalised võimalused," lausus ta.

Seejärel on laual personaliküsimused. Kõlvarti sõnul peab siis Isamaa teatama ka oma linnapeakandidaadi. Kõlvart ütles, et ta ei arva, et Isamaal on linnapeakandidaadi leidmisega raskusi.

"Praegu me ei näe, et see peaks probleem olema, kuna meil on teema arutamiseks veel vähemalt nädal aega. Kandidaat peab olema ka meile tutvustatud ehk minu arvates ei ole see täna veel kriitiline küsimus. Ka Tartus võttis aega, et koalitsioonipartnerid tuleksid lõplikult välja linnapeakandidaadiga," ütles Kõlvart.

Kõlvart rääkis, et esimene volikogu istung toimub järgmisel nädalal ning enne seda toimub koalitsioonilepingu allkirjastamine. "See on kas käesoleva nädala lõpp või järgmise nädala algus," ütles Kõlvart.

ERR küsis Kõlvartilt kommentaari ka selle kohta, et Isamaa on saanud kutse keskkriminaalpolitseisse, kus erakonnale esitatakse kahtlustus väidetava rahastamise tõttu.

"Mina ei oska seda kommenteerida. Mulle tundub, et väga palju detaile ei ole avalikult esitatud, seega on raske sel teemal midagi arvata. Lõppkokkuvõttes saavad seda kommenteerida ainult õiguskaitseorganid ja Isamaa," ütles Kõlvart.