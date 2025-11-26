X!

Riigiprokurör Pern: Pruunsilla väited Perlingu seotusest on täielik absurd

Taavi Pern jälgimas Urmas Reinsalu intervjuud teisipäeva õhtul AK-s.
Taavi Pern jälgimas Urmas Reinsalu intervjuud teisipäeva õhtul AK-s. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern nimetas täielikuks absurdiks Parvel Pruunsilla väiteid, nagu oleks Isamaa rahastamise skandaali taga endine riigi peaprokurör ja praegune Parempoolsete juht Lavly Perling.

"See on Parvel Pruunsilla kaitseväide ja minu arvates on see väide täielik absurd. Tegelikult on seda kriminaalmenetlust alustatud selgete prokuratuuri jõudnud tõendite pinnalt ja need tõendid on kogutud hoopis teise kriminaalasja raames," ütles Pern kolmapäeva hommikul "Terevisioonis".

Pern rääkis, et prokuratuur saab menetlusi alustada ainult sellistes tingimustes, kus teave viitab võimalikule kuriteole ja seadus kohustab neid sellisel juhul kriminaalmenetlust alustama.

"Neid (tõendeid – toim) ei ole kogutud sellisel moel, et oleks Lavly Perling või keegi teine esitanud meile kuriteoavaldust või toonud ise meile need tõendid kätte. Ei, need on leitud kriminaalmenetluse käigus ja neid on nüüd hinnatud. Selle pinnalt oleme me ise alustanud ilma igasuguse välise surve või kontaktita ükskõik kellega."

Pern ütles, et kahtlustuse sisu puudutab aega, kui erakonnas Isamaa toimus konkureeriv arvamuste avaldamine ning selle tõttu on prokuratuur üle kuulanud ka Parempoolsete erakonna liikmeid ja seda tunnistajatena. Et ta käis tunnistajana ütlusi andmas, on kinnitanud ERR-ile ka Parempoolsete juht Lavly Perling.

Perni sõnul kirjeldab erakonnaseadus täpselt seda, millisel moel tohib ja võib erakondadele annetusi teha.

"See skeem on tegelikult väga lihtne: erakondadele tohivad raha annetada füüsilised isikud, erakonnad peavad selle annetuse võtma vastu konkreetsele erakonna kontole ja peavad selle annetuse deklareerima. Ja suures pildis see, mis väljapoole seda regulatsiooni jääb, võib olla juba keelatud annetus. Ja mida erakonnaseadus eraldiseisvalt kirjeldab, on see, et ei tohi annetusi teha erakonnale kellegi vahendusel."

Erakonnaseadus ütleb ka seda, et annetust ei tohi teha erakonnale ükski juriidiline isik ja Perni sõnul kahtlustus just seda puudutabki, et Isamaa erakonnale on annetuse teinud juriidiline isik.

"Meie kahtlustuse kohaselt on annetus tehtud mitte otse erakonna kontole, vaid hoopis erakond on saanud kasu teiste inimeste vahendusel."

Pern lisas ka, et kuigi viimasel ajal on tehtud kriitikat erakonnaseaduse kohta, siis tema regulatsioonis puudusi ei näe, sest seaduses on skeem, kuidas on võimalik erakondadele annetusi teha, väga lihtsalt ja arusaadavalt selgitatud.

"Seadus ütleb otse, annetada tohib eraisik, annetada tohib erakonna kontole."

Küsimusele, miks just nüüd prokuratuur kahtlustusega välja tuli ja kas oodati ära kohalike valimiste toimumine, vastas Pern, et need asjad ei ole omavahel seotud.

"Ei, me ei oodanud valimiste lõppu. Juba septembrikuus selgitasin ma avalikkusele, milline see menetluse järgnev plaan olema saab. Selgitasin, et septembriks oli kogutud hulk tõendeid, aga me nägime, et meil on vaja teha täiendavaid päringuid, meil oli vaja üle kuulata tunnistajad. Ja kui me sealt oleme saanud informatsiooni, mida analüüsida, siis esitame kahtlustused," meenutas Pern.

Toimetaja: Urmet Kook

