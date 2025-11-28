X!

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp

Isamaa linnapeakandidaat Peeter Raudsepp
Isamaa linnapeakandidaat Peeter Raudsepp Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Isamaa tutvustas reedel oma kandidaadina Tallinna linnapeaks senist Eesti Konjunktuuriinstituudi juhti Peeter Raudseppa.

Raudsepp on Eesti Konjunktuuriinstituuti juhtinud 2023. aastast, enne seda juhtinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust (EAS) ning juhtinud rahvusvahelisi äriettevõtteid, sealjuures Rautakeskot, Eesti Posti, AS-i Werol Tehased.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majanduse ja krediidi erialal.

Raudsepp ei ole kuulunud ühtegi erakonda.

"Peeter Raudsepp saab olema väärikas Tallinna linnapea. See, et uued inimesed tulevad poliitikasse, on hädavajalik. Mul on hea meel, et Peeter Raudsepp on valmis linnapea rolli täitma," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnas, et Raudsepp on teadlik koalitsioonileppest ning linna eelarvelisest olukorrast. Ettepanek linnapeaks asuda tehti Raudsepale nädala eest.

Seejuures lisas Isamaa juht, et Isamaa erakond kannab täielikku vastutust Raudsepa kui Isamaa linnapeakandidaadi eest, kuigi Raudsepal poliitilist tausta ei ole.

Linnapeakandidaadi tutvustamisel allkirjastas Raudsepp avalduse Isamaaga liitumiseks.

Raudsepp sõnas, et tema otsus võtta vastu Isamaa pakkumine linnapeatoolile asuda, oli tõugatud soovist kasutada ära pealinna erikaalu alustada muutuse ellu viimist Tallinnast.

Tallinn peaks andma tõuke Eesti majanduskasvule, rääkis Raudsepp.

"Me peame tegema kõik selleks, et saada majandus kasvama," ütles ta, kirjeldades, et pealinn on Eesti majanduse mootor. Et majandus kasvule saada on vaja julgust, teha seda mastaapselt ja kiiresti. "Me ei saa jätkata paljast lootmist, et majanduses muutuvad asjad iseenesest paremaks," märkis Raudsepp.

Lisaks rõhutas ta, et Tallinn peaks olema linnakodanikele turvaline kodulinn. "Tallinn peab saama kohaks, kus paraneb perede kindlustunne." Veel ühe punktina tõi Raudsepp välja eestikeelsele õppele ülemineku olulisuse.

Keskerakond ja Isamaa teatasid 4. novembril, et leppisid kokku koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat.

Küsimusele, mis saab Raudsepast kahe aasta pärast, sõnas Raudsepp, et tema apoliitiline taust on nüüd läbi ning ta kandideerib ka riigikogu valimistel.

Tallinna volikogu esimehe kandidaadiks esitab Keskerakond endise linnapea ja erakonna esimehe Mihhail Kõlvarti.

Koalitsioonilepingu allkirjastamine toimub esmaspäeval kell 11 Tallinna raekojas ja linnavolikogu uus koosseis peab oma esimese istungi teisipäeval kell 14.

Toimetaja: Barbara Oja

