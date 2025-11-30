Detsember algab plusskraadidega

Esmaspäeval on ilm sajune, sooja on kuni 8 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves, kohati sajab vähest vihma, ida pool sekka ka lörtsi. Paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 11, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi.

Esmaspäeva hommikul sajab vihma saartel ja mandri läänerannikul. Puhub lõunatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, sadu harveneb pärastlõunal. Lõuna- ja edelatuul puhub 5 kuni 12, saartel vastu merd kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Järgneva nelja päeva keskmine õhusoe püsib endiselt plusspoolel.

Kui teisipäeva öösel sajab veel mitmel pool vihma, siis hommikuks sajud hõrenevad ja päeval sajab vaid paiguti vähest vihma ning tuul on mõõdukas.

Vähest vihma lubab ilmaprognoos ka järgnevateks päevadeks. Kolmapäeva öösel võib õhutemperatuur langeda kergesse miinusesse, mistõttu Lõuna- ja Ida-Eestis on jäiteoht.

Neljapäeval on nii öösel kui ka päeval 0 kuni +5 kraadi, reede päeval kuni +6 kraadi.