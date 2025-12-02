X!

Kolmapäeval sajab kohati vähest vihma

ilm
Foto: Arek Socha / Pixabay
ilm

Kolmapäeval kogub Venemaa kohal olev kõrgrõhuala jõudu ja ulatub servaga üle Balti riikide. Hoiab meid suuremast sajust, aga hilissügisene aeg jätab taevasse madala pilvekihi ja sellest tuleb siin-seal tiba vihma. Tuul tõmbub päeva peale veidi tagasi, sest madalrõhkkond loobub pressingust ja suundub piki Norra rannikut põhja poole. Õhk on enamasti plussis, vaid maa ida- ja lõunaservas võib ööga 0 ümbrusse jahtuda.

Eeloleval ööl on ülekaalus pilves taevas. Rannikualadel sajab mõnes kohas vähest vihma, mandri sisealadel võib tulla sekka märgi helbeid. On ka udulaamu. Puhub valdavalt lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 2, Lääne-Eesti rannikul kuni 4 kraadini.

Hommik on pilvine. Vähese vihma võimalus on suurem Pärnumaal. Puhub edelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3, Läänemere ääres 5 kraadi ümber.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Neljapäev ja reede on üsna sarnase ilmaga. Laialdast sadu ei tule, on vaid üksikuid vihmasabinaid. Öine miinimum on 0 ümber, päev kraad-kolm plussis.
Nädalavahetuseks kaardub läänepoolse madalrõhkkonna serv meie maile ja toob lörtsi ja vihma. Kagutuul tugevneb. Temperatuur püsib plussis, pühapäeval on ida pool 0-i lähedane.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:43

Kapo asedirektor: Ukraina vastu võidelnud ei tohi Euroopasse saada

22:27

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

22:06

ETV spordisaade, 2. detsember

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:50

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

21:40

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

21:29

Väätsa jõuluaknad ootavad taas uudistajaid

21:26

Kolmapäeval sajab kohati vähest vihma

21:14

Denis Grabe sai Hispaanias teise koha

21:07

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21:04

USA delegatsioon kohtub Moskvas Putiniga Uuendatud

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

15:58

Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

18:11

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

11:55

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktoriks saab Jüri Käosaar Uuendatud

13:21

Lahkuv abilinnapea näeb Tallinna koalitsioonileppe sättes Solmani erahuvi

08:32

Euroopa Keskpank keeldus tagamast Vene külmutatud varade arvel laenu Ukrainale

13:53

Margus Kurm: prokuratuur tuleks laiali saata

01.12

Marek Kohv: viimane aeg on mõista, et USA valitsus ei ole enam Ukraina toetaja

ilmateade

loe: sport

22:27

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

22:06

ETV spordisaade, 2. detsember

21:50

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

21:40

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

loe: kultuur

18:55

Tantsulavastus "Kolm naist astusid baari" sündis argidraamade tajumisest

16:47

Sõpruse kino tegevjuht Gert Põrk: kino roll on anda ka filmidele konteksti

16:35

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

15:19

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

loe: eeter

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:11

Toidublogija: hurmaa sobib nii soolaseks ampsuks kui ka magustoiduks

10:58

Selgusid tänavused raadioauhindade nominendid

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

Raadiouudised

18:45

Euroopa Liit püüab ravimite tootmises vähendada sõltuvust muust maailmast

18:45

Tartu linnavolikogu valis esimeheks Tõnis Lukase

18:40

Päevakaja (02.12.2025 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (02.12.2025 15:00:00)

13:15

Riigikogu võttis Kalle Grünthalilt saadikupuutumatuse

12:25

Raadiouudised (02.12.2025 12:00:00)

10:30

Grippi haigestumine on tõusuteel

10:30

Erisaadik Witkoff on taas Moskvas

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo