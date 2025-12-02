Kolmapäeval sajab kohati vähest vihma

Kolmapäeval kogub Venemaa kohal olev kõrgrõhuala jõudu ja ulatub servaga üle Balti riikide. Hoiab meid suuremast sajust, aga hilissügisene aeg jätab taevasse madala pilvekihi ja sellest tuleb siin-seal tiba vihma. Tuul tõmbub päeva peale veidi tagasi, sest madalrõhkkond loobub pressingust ja suundub piki Norra rannikut põhja poole. Õhk on enamasti plussis, vaid maa ida- ja lõunaservas võib ööga 0 ümbrusse jahtuda.

Eeloleval ööl on ülekaalus pilves taevas. Rannikualadel sajab mõnes kohas vähest vihma, mandri sisealadel võib tulla sekka märgi helbeid. On ka udulaamu. Puhub valdavalt lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 2, Lääne-Eesti rannikul kuni 4 kraadini.

Hommik on pilvine. Vähese vihma võimalus on suurem Pärnumaal. Puhub edelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3, Läänemere ääres 5 kraadi ümber.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Neljapäev ja reede on üsna sarnase ilmaga. Laialdast sadu ei tule, on vaid üksikuid vihmasabinaid. Öine miinimum on 0 ümber, päev kraad-kolm plussis.

Nädalavahetuseks kaardub läänepoolse madalrõhkkonna serv meie maile ja toob lörtsi ja vihma. Kagutuul tugevneb. Temperatuur püsib plussis, pühapäeval on ida pool 0-i lähedane.