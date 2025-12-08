Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

Seadusemuudatus, mille alusel sai hakata maksma kompensatsiooni ajateenistusse saabunud noortele, kes on juba omandanud autojuhtimise õiguse, on lihtsustanud kaitseväe jaoks väljaõppe korraldamist ning motiveerinud ka ajateenijaid, ütles kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem kolonel Margot Künnapuu.

"Meie jaoks on see olnud hea lahendus, sellel on meie teenistusele hästi hea mõju," kolonel Künnapuu, viidates 2023. aasta 1. aprillil kehtima hakanud kaitseväeteenistuse seaduse muudatusele, mille alusel makstakse tuhande euro suurust juhilubade hüvitist ajateenijatele, kes on enne teenistust omandanud vähemalt B-kategooria autojuhtimisõiguse.

Ta selgitas, et lisaks autojuhtide väljaõppevajaduse vähenemisele annab uus kord ka laiema võimaluse jao- ja rühmaülemate väljaõppeks, kellel on inimeste juhtimiseks vajalikud isikuomadused, kuid kes selle kõrval peavad suutma ka ise autot juhtida.

Kolonel Margot Künnapuu. Autor/allikas: Kaitsevägi

"Ehk siis juhid selles mõttes, et nad lähevad nooremallohvitseri kursusele (NAK), saavad jaoülemateks, osad rühmaülemateks ja nii edasi, siis enne selle süsteemi kehtima hakkamist oli meil pahatihti olukord, kus mingil hetkel noormees või neiu, kelle isikuomadused lubaksid seda, et ta läheks NAK-i, pidi minema autojuhi kursusele, sest meil ei olnud B-kategooria juhte piisavalt," rääkis kolonel.

Kuna NAK algab juba enne, kui ajateenija jõuaks teenistuses B-kategooria juhtimisõiguse omandada, on oluline, et tulevastel ülematel oleks juba autojuhiload olemas, selgitas Künnapuu: "B-kategooria ei ole vajalik mitte ainult autojuhtidele, vaid ka ülematele, ehk siis rühmaülem sõidab oma GD-ga (kaitseväes kasutuses olevad maasturid Mercedes-Benz 250 GD – toim.), jaoülemad sõidavad oma GD-dega. Osades luure ja sõjaväepolitsei üksustes on põhimõtteliselt meil kolme mehe peale GD, kuna nemad peavad väga liikuvad olema. Seal on B-kategooria juhiloa omanikke tõsiselt palju vaja, eriti tänapäeval, kus suur osa lahinguväljast ongi meil ratassõidukitel."

Samuti lühendab B-kategooria juhiloaomanike suurem arv erinevate militaarsõidukite juhtide väljaõpet, ütles kolonel.

"Põhjus, miks meil on B-kategooria juhte juba alguses vaja, on see, et kui inimesel on juhiload enne ajateenistust käes ja kui ta alustab ajateenistuses kohe C-kategooria juhi koolitusega, siis me saame temast õigeks ajaks valmis autojuhi, kes on võimeline sõitma kas isikkoosseisuga, kas CE-ga (raske haagisega veoautoga – toim.). Ehk kõik need asjad võtavad aega," märkis kaitseväe väljaõppeülem.

B-kategooria juhiloa omanike baasil õpetatakse lisaks veokijuhtidele välja ka bussijuhte, pioneeripataljoni eritehnika juhte. Pasi soomukite juhtimiseks piisab C-kategooria lubadest, aga roomikutega soomukite juhtimiseks, mis ei sõida teedel, vaid mis tuuakse maastikule treileritel, pole vaja erikategooria lube, kuid nende juhtimise väljaõppe kursus on ise üsna pikk, ütles kolonel.

Eesti kaitseväe Pasi soomukid Autor/allikas: mil.ee

Kompensatsiooni maksmine suurendas juhiloa omanike osakaalu

Kolonel Künnapuu ütles ka, et kompensatsiooni maksmine on suurendanud juhiloa omanike osakaalu ajateenijate hulgas: "Kui tavaliselt oli see protsent natuke üle 50, siis praegu, eelmise aasta juulikutse näitel oli see juba üle 70 protsendi."

"Aga lisaks muidugi me ei saa kuidagi mööda vaadata ka sellest, et see meede on tekitanud olukorra, kus sõdur tuleb ja on teenistuses meelsamini. Ehk siis see on üks neid positiivseid asju, mis ajateenistusega kaasneb ja on üks väheseid käegakatsutavaid asju noorele inimesele," kommenteeris kolonel.

Lisaks motiveerib kompensatsiooni maksmine ka noorukeid juhiloa omandamist enne teenistusse kutsumist lõpule viima, ütles Künnapuu: "Kui enne tuli hästi palju noormehi, kellel oli juhilubade tegemine poole peal – noh, alustasid mingi hetk ja otsustasid, et ma lähen pigem ajateenistusse või mind kutsuti ajateenistusse ja mul ei ole mingit põhjust lõpetada seda lubade tegemist – siis nüüd on neid oluliselt vähem."

"See on selline asi, mis ei ole mõõdetav, aga samas, kui sõduritega rääkida, siis see on olnud üks kogu teenistusele positiivset valgust heitev meede," võttis Künnapuu teema kokku.

Pioneeripataljoni sillamasin. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee

Kahe ja poole aastaga on kompensatsiooni makstud 4,4 miljoni eest

Kaitseressursside ameti (KRA) pressiesindaja Daisi Želizko-Kase esitatud andmete kohaselt on pärast seadusemuudatuse jõustumist juhilubade toetust makstud kokku 4421 ajateenijale kogusummas 4 421 000 eurot.

"Tänaseks on teenistusse tulijatest ligikaudu 70 protsendil juhiload. Sellest tulenevalt on B-kategooria koolitusvajadus kaitseväes oluliselt vähenenud, samuti aeg, mis kulub kategooriakoolitustele," tõdes Želizko-Kask.

Eelmisel aastal koolitas kaitsevägi B-kategooria juhtimisõiguse saamiseks 365 ajateenijat ja B-kategooria lõppastme läbimiseks 537 ajateenijat.

Sel aastal koolitas kaitsevägi B-kategooria juhtimisõiguse saamiseks 366 ajateenijat ja B-kategooria lõppastme läbimiseks 571 ajateenijat.

C-kategooria omandamiseks koolitati 2024. aastal 1100 juhti ja 2025 aastal 1180 juhti.