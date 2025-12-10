Järvani idee lubada reisijaterohked autod bussiradadele ei leia pooldajaid

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) idee lubada ühissõidukirada kasutada ka autodel, milles on vähemalt kaks kaasreisijat, ei leia ei politseilt ega kliimaministeeriumilt heakskiitu. Liiklusjärelevalve hinnangul peaks linn tegelema pigem jalakäijate turvalisusega.

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ütles ERR-ile Järvani ideed kommenteerides, et ta küll toetab püstitatud eesmärki vähendada üldist autode hulka, parandada liikluse sujuvust ja edendada keskkonnasõbralikku liikumist, kuid märkis, et vähemalt kolme reisijaga sõiduautode lubamist bussiradadele pole Eestis seni sobivaks ega vajalikuks peetud.

"Samuti muudaks kõnealune ettepanek tulevikus oluliselt keerulisemaks ühissõidukiraja automaatkontrolli rakendamise, mida Tallinn on eelmise aasta lõpust katsetanud," lausus Salmu.

Salmu meenutas ka, et Järvan tegi eelmisel aastal ministeeriumile ettepaneku vähendada ühissõidukiraja kasutatavust, keelates seal liiklemise elektrisõidukitel põhjendusega, et ka vähesed elektriautod takistavad ühistranspordi toimimist.

PPA: linnavalitsus peaks mõtlema hoopis turvalisele ruumiloomele

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss ütles, et nn carpooling'u teemat ei ole linnavalitsusega arutatud, küll aga on nad valmis nendes aruteludes osalema, kui ideest reaalse plaani suunas liikuda tahetakse.

"Läbimõeldud, analüüsidel tuginevate ja terviklike toimivate lahenduste vastu ei ole politseil üldiselt mitte midagi, kuid praegusel juhul on ühissõidukiraja rohkemate reisijatega autode kasutusse andmine üksnes toores idee," lausus Kirss.

Kirss märkis, et seda mõtet praegusel kujul ei toeta politsei eelkõige seetõttu, et puuduvad head võimalused ühissõidukiradade kasutuse kontrollimiseks. "Ilma järelevalve küsimuse lahendamiseta pole lennukatel ühissõidukiradade kasutamise ideedel jumet," ütles Kirss.

Kirss rõhutas, et lisaks on liikluses suuremaid muresid, mis lahendamist vajavad.

"Politsei peamine murekoht on jalakäijatega seonduvate liiklusõnnetuste kasv, mis tähendab, et pigem oleks vaja koos linnavalitsusega mõelda hoopis turvalisele ruumiloomele ja teistele lahendustele, mis tagavad nii reguleeritud kui ka reguleerimata ülekäiguradade suurema ohutuse," sõnas Kirss.

Esmaspäeval Tallinna kommunaal- ja ettevõtluse valdkonna abilinnapeaks valitud Järvan tegi ettepaneku võtta Eestis kasutusele uus liiklusmärk, mis lubaks ühissõidukirada kasutada ka autodel, milles on vähemalt kaks kaasreisijat.

Järvan tegi selle ettepaneku kirjas taristuminister Kuldar Leisile ja ütles, et selline liikluskorraldus ei ole tema omalooming, vaid tegemist on rahvusvaheliselt toimiva lahendusega. Järvani väitel töötab see süsteem mitmes Euroopa riigis, näiteks Norras, juba edukalt. Abilinnapea sõnul aitaks sellise muudatuse tegemine ka Eestis kasutada taristut otstarbekamalt ja toetaks peresõbralikumat linnaruumi.