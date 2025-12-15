X!

President kuulutas välja järgmise aasta riigieelarve seaduse

Eesti
2026. aasta Eesti riigieelarve seaduse eelnõu.
2026. aasta Eesti riigieelarve seaduse eelnõu. Autor/allikas: ERR
Eesti

President Alar Karis andis heakskiidu 2026. aasta riigieelarve seadusele.

2026. aasta riigieelarve seaduse järgi on tuleva aasta riigieelarve tulude maht 18,6 miljardit ja kulude maht 19,5 miljardit eurot ning investeeringud ulatuvad 1,3 miljardi euroni.

Seaduse järgi kasvavad järgmise aasta riigieelarve tulud 855 miljoni euro võrra ehk 4,8 protsenti. Kulude kogumaht kasvab aastaga 1,3 miljardit eurot ehk 7,1 protsenti ning investeeringute kogumaht suureneb 45 protsenti ehk 405 miljonit eurot.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:23

Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

19:51

FIDE leevendas piiranguid agressorriikide sportlastele

19:48

Stoicescu: president mõistab ajateenijate keelenõude vajadust Uuendatud

19:48

Hongkongi kohus mõistis meediamagnaadi mässule õhutamises süüdi

19:16

GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

18:52

Teater Ekspeditsioon avab publikule Kopli proovisaali uksed

18:50

Rao Heidmets avas Tartus isikunäituse "Rahvaliblikad"

18:45

Päevakaja (15.12.2025 18:00:00)

18:45

Eesti Rahva Muuseumist saab järgmise aasta jooksul avalik-õiguslik asutus

18:45

Wizzair soovib saada juhtivaks lennufirmaks Tallinnas

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14.12

Soomes elavad venelased nõudsid piiri avamist Venemaaga

06:13

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

17:49

Umerov: kõnelustel USA-ga on tehtud reaalseid edusamme Uuendatud

14.12

Sydneys juudipüha ajal toimunud rünnakus hukkus 16 inimest Uuendatud

14.12

Uuest aastast jõustuvad maksumuudatused vähendavad riigi maksutulu

17:00

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus Uuendatud

09:26

Doktoritöö: abikaasadel oleks mõistlik valida ühisvara asemel varalahusus

06:49

Sydneys juudipüha tähistajaid tulistanud mehed olid isa ja poeg

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

11:37

Tsahkna kritiseeris presidendi Ungari-teemalist seisukohta

ilmateade

loe: sport

20:23

Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

19:51

FIDE leevendas piiranguid agressorriikide sportlastele

19:16

GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

18:40

Jalgpalli naiste meistriliigaga liitub kaks uut klubi

loe: kultuur

18:52

Teater Ekspeditsioon avab publikule Kopli proovisaali uksed

18:50

Rao Heidmets avas Tartus isikunäituse "Rahvaliblikad"

18:45

Eesti Rahva Muuseumist saab järgmise aasta jooksul avalik-õiguslik asutus

18:12

USA politsei kahtlustab, et filmitegija Rob Reiner ja tema naine mõrvati Uuendatud

loe: eeter

15:28

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

15:05

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

14:24

Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

13:54

Eurovisioonil astuvad võistlustulle 35 riigi esindajad

Raadiouudised

18:00

Narva linnapeaks valiti Katri Raik

17:50

Teadlane tuvastas lünki e-hääletamise auditeerimissüsteemis

17:10

Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Vene varilaevastiku toetajatele

15:35

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

15:20

Raadiouudised (15.12.2025 15:00:00)

12:45

Tartu-Riia ekspressrong hakkab sõitma jaanuaris

12:35

Teisipäeval sajab kohati vähest vihma

12:20

Raadiouudised (15.12.2025 12:00:00)

10:05

Narva volikogu läheb linnapea valimisel teisele katsele

09:55

Witkoff: USA-Ukraina kõnelustel tehti edusamme

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo