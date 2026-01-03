Pühapäeval sajab mitmel pool lund ja lörtsi

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund ning läänerannikul võib sekka ka lörtsi tulla. Põhjarannikul esineb tuisku. Puhub muutliku suunaga, saartel idakaare tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 5-10, iiliti 15 m/s. Külma on 0 kuni -5, kohati kuni -8 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab peamiselt lund ning põhjarannikul esineb ka tuisku. Tuul on sisealadel muutlik ja nõrk, saartel puhub mõõdukas lõunakaaretuul ning põhjarannikul ida- ja kirdetuul 5-10, iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, kohati kuni -6 kraadi.

Ka päev tuleb võrdlemisi pilvine. Mitmel pool sajab lund, läänerannikul sekka ka lörtsi ning põhjarannikul võib tuisata. Puhub muutliku suunaga tuul; Põhja-Eestis ja saartel kirde- ja idatuul 4-10, rannikul iiliti 14 m/s. Miinuskraade on termomeetril 0 kuni -5.

Esmaspäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, Lõuna-Eestis aga pilvisem ning seal on kohati ka lund oodata. Järgnevail päevil on ilm pilves selgimistega, sajab lund ning tuiskab. Vaid teisipäeval tuleb saartel ja läänerannikul lume sekka ka lörtsi. Miinuskraade on nädala alguses keskmiselt -6 ning neljapäeval -8.