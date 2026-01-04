X!

Ilm püsib talvine ka uuel nädalal

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Esmaspäeval sajab lund ning külma on päeval kuni kümme miinuskraadi.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves. Mitmel pool sajab lund ja rannikul kohati tuiskab. Puhub mõõdukas muutliku suunaga tuul, saartel ja põhjarannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Külma on kuni 9 kraadi, saartel ja rannikul paiguti 1 kraad.

Esmaspäeva hommikul sajab lund peamiselt Lõuna-Eestis. On ka pinnatuisku. Puhub mõõdukas kirde- ja põhjatuul, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni -10 kraadi.

Päeval pilvisus kõikjal hõreneb ning lund jagub Lõuna-Eestisse ennelõunani. Tuul puhub valdavalt idakaarest 1 kuni 7, saartel kirdest ja idast 4 kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 10 kraadi, ja õhutemperatuur pärastlõunal langeb.

Ka teisipäeva öö tuleb jahe, mandril on kuni -18 kraadi, samas saarte rannikul on kuni -2 kraadi. Päeval on -4 kuni -10, saartel 0 kuni -3 kraadi. Päeval sajab mitmel pool lund, saartel ja läänerannikul sekka ka lörtsi.

Kolmapäeval öine keskmine õhutemperatuur tõuseb -7 kraadile, päeval on -3 kuni -9, saarte rannikul tõuseb kohati 0 kraadini. Lund sajab eelkõige just öösel ja ennelõunal.

Neljapäev ja reede toovad aga taas jahedama ilma ja ka kerget lumesadu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

07:38

Tallinna lennujaama läbis mullu ligi 3,5 miljonit reisijat

06:55

Otse kell 15: Elmar Vaheri pressikonverents

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

05:47

Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

04.01

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

04.01

Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud

04.01

Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

04.01

Soome võimud vahistasid Fitburgi meeskonnaliikme Uuendatud

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

ilmateade

loe: sport

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

loe: kultuur

04.01

Suri Läti kirjanik Nora Ikstena

04.01

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

04.01

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

loe: eeter

04.01

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

04.01

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

Raadiouudised

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid Õiglase ülemineku fondi aastast

04.01

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

04.01

Teadusraha jagamise süsteemi plaanitakse reformida

04.01

Riias eemaldatakse gaasiplahvatuses kannatada saanud elumaja rususid

04.01

Ilm läheb külmemaks ja püsib talvine

04.01

Nicolas Maduro viidi New Yorki

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo