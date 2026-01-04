Ilm püsib talvine ka uuel nädalal

Esmaspäeval sajab lund ning külma on päeval kuni kümme miinuskraadi.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves. Mitmel pool sajab lund ja rannikul kohati tuiskab. Puhub mõõdukas muutliku suunaga tuul, saartel ja põhjarannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Külma on kuni 9 kraadi, saartel ja rannikul paiguti 1 kraad.

Esmaspäeva hommikul sajab lund peamiselt Lõuna-Eestis. On ka pinnatuisku. Puhub mõõdukas kirde- ja põhjatuul, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni -10 kraadi.

Päeval pilvisus kõikjal hõreneb ning lund jagub Lõuna-Eestisse ennelõunani. Tuul puhub valdavalt idakaarest 1 kuni 7, saartel kirdest ja idast 4 kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 10 kraadi, ja õhutemperatuur pärastlõunal langeb.

Ka teisipäeva öö tuleb jahe, mandril on kuni -18 kraadi, samas saarte rannikul on kuni -2 kraadi. Päeval on -4 kuni -10, saartel 0 kuni -3 kraadi. Päeval sajab mitmel pool lund, saartel ja läänerannikul sekka ka lörtsi.

Kolmapäeval öine keskmine õhutemperatuur tõuseb -7 kraadile, päeval on -3 kuni -9, saarte rannikul tõuseb kohati 0 kraadini. Lund sajab eelkõige just öösel ja ennelõunal.

Neljapäev ja reede toovad aga taas jahedama ilma ja ka kerget lumesadu.