Nafta hind püsib Maduro maha võtmisest hoolimata stabiilsena

Texases asuv naftarikas Permi bassein
Texases asuv naftarikas Permi bassein Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Eli Hartman
USA kukutas möödunud nädalal Venezuela režiimi juhi Nicolas Maduro ning nafta hind langes veidi. Analüütikud siiski eeldavad, et Venezuela ei suuda lähiajal kiiresti tootmist suurendada, turul valitseb stabiilsus ning Brenti hind püsib 60 dollari juures.

Nafta hind langes 0,6 protsenti ja esmaspäeva hommikul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 60,44 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 57 dollarit barreli kohta. Nafta hind on juba pikemat aega püsinud 60 dollari juures

Musta kulla hind pole viimastel päevadel ka oluliselt muutunud, kuigi USA president Donald Trump lubas, et Ühendriikide energiahiiglased võtavad üle Venezuela naftataristu. 

Investorid eeldavad, et Venezuela nafta ei hakka veel niipea vabalt maailmaturule voolama. USA peab kõigepealt leevendama Venezuela-vastaseid sanktsioone, ka naftatarned on endiselt blokaadi all. Välisminister Marco Rubio lubas, et piirangud jäävad kehtima seni, kuni USA võtab üle riigi igapäevase juhtimise. 

Venezuelal on maailma suurimad naftavarud, üle 300 miljardi barreli. Samas on tootmine Maduro sotsialistliku režiimi ajal kokku kuivanud. Kehva juhtimise ja väheste investeeringute tõttu on Venezuela naftasektor väga halvas seisus, selle taastamine võtab aega. Venezuelas tegutseb USA suurtest energiafirmadest vaid Chevron. 

"Venezuela tootmise suurendamise potentsiaal sõltub kapitalist, mis omakorda sõltub poliitilisest stabiilsusest ja tõenäoliselt nõuab USA valitsuse tagatisi," ütlesid finantsfirma Jefferies analüütikud. 

Samal ajal purustab USA tootmine rekordeid ning riik võib lähiajal toota juba ligi 14 miljonit barrelit päevas. OPEC pole samas tootmismahtu viimasel ajal eriti muutnud, kuigi nafta hind langes mullu ligi 20 protsenti.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

