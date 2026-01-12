EL ähvardas Iraani uute sanktsioonidega

Iraani režiim üritab protestijaid jõuga vaigistada ning rahutuste mahasurumisel on hukkunud sadu inimesi. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ähvardas seetõttu Iraani uute sanktsioonidega.

"EL-il on Iraani suhtes juba ulatuslikud sanktsioonid, nende vastu, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste, tuumarelva leviku ja Teherani toetuse eest Venemaa sõjale Ukrainas ning ma olen valmis pakkuma välja täiendavaid sanktsioone vastuseks režiimi jõhkrale tegevusele meeleavaldajate mahasurumisel," ütles Kallas veebiväljaandele Politico.

Politico toob välja, et Kallase viimane ettepanek on seni jõuliseim EL-i tippametniku kommentaar seoses viimaste rahutustega Iraanis.

Kallas märkis veel, et Iraani kodanikud võitlevad oma valitud tuleviku eest ja nad riskivad kõigega, et neid kuulda võetaks.

Aktivistid teatasid möödunud pühapäeval, et Iraanis on üleriigilistel protestidel surma saanud vähemalt 500 inimest. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles toona, et Brüssel jälgib olukorda tähelepanelikult.

Möödunud reedel tegid Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Suurbritannia peaminister Keir Starmer ühisavalduse, milles mõistsid hukka protestide verise mahasurumise.

"Oleme tõsiselt mures teadete pärast Iraani julgeolekujõudude vägivalla kohta ja mõistame meeleavaldajate tapmise teravalt hukka," seisab avalduses.

USA president Donald Trump teatas möödunud pühapäeval, et kaalub võimalikku sõjalist tegevust Iraani vastu. Vaatlejad toovad samas välja, et USA viis hiljuti lennukikandja USS Gerald R. Fordi ja selle löögigrupi Vahemerelt Ladina-Ameerikasse, mistõttu Lähis-Itta ega Euroopasse pole jäänud ühtegi lennukikandjat.

Mõned vaatlejad siiski hindavad, et USA sõjalise sekkumise võimalus muutub üha tõenäolisemaks. Ka Iraani aktivistid kutsuvad Washingtoni üha rohkem üles andma režiimi repressiivsete institutsioonide vastu tugevaid lööke.

Paguluses elavad Iraani aktivistid rõhutavad, et pelgalt mureavaldustest enam ei piisa ning režiim tuleb inimsusevastaste kuritegude eest vastutusele võtta.

Meeleavaldused on kestnud juba 15 päeva ning vaatlejate teatel tulid ka möödunud pühapäeval inimesed mitmes linnas tänavatele. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Teheranis tuli taas hulk inimesi pahameelt avaldama, protestijatega on liitunud ka kaupmehed ja veoautojuhid.

Ka 1979. aasta islamirevolutsiooni käigus võimult kukutatud šahhi järeltulija Reza Pahlavi avaldas protestijatele toetust ning on kutsunud korduvalt kõiki iraanlasi üles meeleavaldustega ühinema. Sotsiaalmeedias levivad väited, et protestijad nimetasid Teheranis asuva väljaku Pahlavi järgi ümber.