X!

EL ähvardas Iraani uute sanktsioonidega

Välismaa
Kaja Kallas
Kaja Kallas Autor/allikas: Riigikantselei
Välismaa

Iraani režiim üritab protestijaid jõuga vaigistada ning rahutuste mahasurumisel on hukkunud sadu inimesi. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ähvardas seetõttu Iraani uute sanktsioonidega.

"EL-il on Iraani suhtes juba ulatuslikud sanktsioonid, nende vastu, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste, tuumarelva leviku ja Teherani toetuse eest Venemaa sõjale Ukrainas ning ma olen valmis pakkuma välja täiendavaid sanktsioone vastuseks režiimi jõhkrale tegevusele meeleavaldajate mahasurumisel," ütles Kallas veebiväljaandele Politico. 

Politico toob välja, et Kallase viimane ettepanek on seni jõuliseim EL-i tippametniku kommentaar seoses viimaste rahutustega Iraanis. 

Kallas märkis veel, et Iraani kodanikud võitlevad oma valitud tuleviku eest ja nad riskivad kõigega, et neid kuulda võetaks. 

Aktivistid teatasid möödunud pühapäeval, et  Iraanis on üleriigilistel protestidel surma saanud vähemalt 500 inimest. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles toona, et Brüssel jälgib olukorda tähelepanelikult.

Möödunud reedel tegid Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Suurbritannia peaminister Keir Starmer ühisavalduse, milles mõistsid hukka protestide verise mahasurumise. 

"Oleme tõsiselt mures teadete pärast Iraani julgeolekujõudude vägivalla kohta ja mõistame meeleavaldajate tapmise teravalt hukka," seisab avalduses. 

USA president Donald Trump teatas möödunud pühapäeval, et  kaalub võimalikku sõjalist tegevust Iraani vastu. Vaatlejad toovad samas välja, et USA viis hiljuti lennukikandja USS Gerald R. Fordi ja selle löögigrupi Vahemerelt Ladina-Ameerikasse, mistõttu Lähis-Itta ega Euroopasse pole jäänud ühtegi lennukikandjat.

Mõned vaatlejad siiski hindavad, et USA sõjalise sekkumise võimalus muutub üha tõenäolisemaks. Ka Iraani aktivistid kutsuvad Washingtoni üha rohkem üles andma režiimi repressiivsete institutsioonide vastu tugevaid lööke.

Paguluses elavad Iraani aktivistid rõhutavad, et pelgalt mureavaldustest enam ei piisa ning režiim tuleb inimsusevastaste kuritegude eest vastutusele võtta.

Meeleavaldused on kestnud juba 15 päeva ning vaatlejate teatel tulid ka möödunud pühapäeval inimesed mitmes linnas tänavatele. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Teheranis tuli taas hulk inimesi pahameelt avaldama, protestijatega on liitunud ka kaupmehed ja veoautojuhid. 

Ka 1979. aasta islamirevolutsiooni käigus võimult kukutatud šahhi järeltulija Reza Pahlavi avaldas protestijatele toetust ning on kutsunud korduvalt kõiki iraanlasi üles meeleavaldustega ühinema. Sotsiaalmeedias levivad väited, et protestijad nimetasid Teheranis asuva väljaku Pahlavi järgi ümber. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:43

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

14:13

Lavly Perling: prokuratuur jäägu julgeks ja inimlikuks

14:13

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

14:07

EL ähvardas Iraani uute sanktsioonidega

14:06

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

13:37

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

13:37

Uuring: motivatsioonipidurit saab ajus tasalülitada

13:35

Riik kavatseb leevendada narkokasutajate karistusi

13:30

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

13:26

Külli Taro: riigikogust, presidendivalimistest ja põhiseadusest

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

08:20

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

11.01

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

11.01

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

11:54

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

09:36

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

07:20

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:43

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

14:13

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

13:37

Hussarid tegid Floridas MM-debüüdi

13:06

Richard Teder võidutses Türgi lahtistel meistrivõistlustel

loe: kultuur

12:28

Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

10:36

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

loe: eeter

14:06

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

13:30

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

12:00

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Raadiouudised

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:30

Otepää saab uue lasteaia

12:25

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12:20

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

10:10

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

10:10

Lasketiire on vähe, aga juurde neid ei rajata

09:25

Raadiouudised (12.01.2026 09:00:00)

11.01

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo